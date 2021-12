Musikverein Uzwil-Henau soll neues Probelokal erhalten.

Neubezug Warum eine neue Probelokalität des Musikvereins Uzwil-Henau ein dringendes Anliegen ist Die Petition der Uzwiler Musikvereine zugunsten eines grösseren Probelokals stiess auf Resonanz: Eine Lösung zeichnet sich ab. Philipp Stutz Jetzt kommentieren 06.12.2021, 05.00 Uhr

Das Probelokal befindet sich im ersten Stock des Niederuzwiler Feuerwehrdepots. Bild: Philipp Stutz

Das Probelokal des Musikvereins Uzwil-Henau im Untergeschoss des Henauer Pfarreiheims genügt den Anforderungen nicht mehr. Die Räumlichkeiten platzen aus allen Nähten. Musikantinnen und Musikanten sitzen bei Proben eng beieinander. Eine neue Probelokalität ist deshalb ein dringendes Anliegen des Vereins.

Der Jugendmusik steht zwar im Gegensatz dazu ein guter Proberaum im Untergeschoss des Uzwiler Gemeindesaals zur Verfügung. Die Musikformation unterstützt aber als Schwesterverein und strategische Partnerin des Musikvereins Uzwil-Henau deren Anliegen.

Die beiden Vereine gelangten deshalb Anfang dieses Jahres mit einer Petition an den Gemeinderat. Darin wurde die Exekutive gebeten, zu prüfen, ob ein Probelokal für die beiden Vereine an der Nordseite des Gemeindesaals gebaut werden könnte. Zu diesem Zweck wurde eine Projektidee in Form von Skizzen vorgelegt.

Kein Anbau, aber eine Alternative

Der Gemeinderat kommt nun den beiden Musikvereinen entgegen. Ein Anbau an den Gemeindesaal steht zwar nicht zur Debatte. Dafür soll bestehende Infrastruktur besser genutzt werden. Als geeignetste Option wird der Saal im Obergeschoss des Niederuzwiler Mehrzweckgebäudes (Feuerwehrdepot) erachtet. Mit der Regionalisierung der Feuerwehren haben sich Veränderungen ergeben. Der Raum im Mehrzweckgebäude ist eher unterbelegt.

Beide finden auf der Zugposaune den richtigen Ton: Raphael Lusti, Präsident der Musikgesellschaft Uzwil-Henau (links), und Jan Arnold von der Jugendmusik Uzwil im Saal des Feuerwehrdepots. Bild: Philipp Stutz

«Wir haben uns mit Vertretern der Musikvereine getroffen, und das Ergebnis der Aussprache war positiv», sagt Marcel Huber, Bereichsleiter Infrastruktur der Gemeinde Uzwil. Allerdings müssten noch bauliche Anpassungen vorgenommen werden. So vermag die Akustik des Raums den Anforderungen nicht zu genügen, und auch der Bodenbelag soll erneuert werden.

Zu berücksichtigen sei, dass der Raum in Zukunft nicht alleine den Musikvereinen, sondern weiterhin auch anderen potenziellen Mietern zur Verfügung stehen wird. Deshalb muss ein Belegungsplan ausgearbeitet werden. Musikverein und Jugendmusik arbeiten eng zusammen, insbesondere in der Infrastruktur. Bereits heute wird eine gemeinsame Lager-, Noten-, Instrumenten- und Requisitenbewirtschaftung betrieben. Der Saal verfügt über ein Office, in dem Instrumente gelagert werden können.

Beitrag für Erneuerung bereits genehmigt

Raphael Lusti, Präsident des Musikvereins Uzwil-Henau, zeigt sich mit der vorgeschlagenen Lösung zufrieden: «Der Saal vermag unseren Ansprüchen aufgrund seiner Grösse zu genügen. Es gilt nun, weitere Details in Zusammenarbeit mit der Gemeinde zu klären.»

«Unser Verein hat sich seit dem Zusammenschluss im Jahr 2012 gut entwickelt», betont Lusti. Damals fusionierten die Harmoniemusik Concordia Uzwil und die Henauer Musig. Die fortan mit dem Namen Musikverein Uzwil-Henau auftretende Formation gewann an Dynamik. Beweis für diese Aussage ist der Zuwachs von 45 auf zurzeit 57 Mitglieder. «Erfreulicherweise sind auch junge Musikantinnen und Musikanten zu uns gestossen», sagt Lusti.

Die Bürgerschaft hat mit dem Budget 2022 einen Betrag von 50'000 Franken für die Erneuerung dieses Saals genehmigt. Marcel Huber rechnet damit, dass im ersten Halbjahr 2022 mit den Arbeiten begonnen werden kann. Und so wird denn im eher nüchtern wirkenden Saal im Mehrzweckgebäude fortan nicht nur (Feuerwehr-)Theorie gebüffelt, sondern abends auch Blasmusik erklingen.

Nicht nur musikalisch aktiv Der Musikverein Uzwil-Henau zählt über 50 Aktivmitglieder und spielt in der zweiten Stärkeklasse in Harmoniebesetzung. Präsidiert wird der Verein von Raphael Lusti - den Taktstock führt Fabian Wirth. Wichtige musikalische Anlässe im Vereinsjahr sind der Unterhaltungsabend Ende März und das soeben stattgefundene Kirchenkonzert am ersten Adventssonntag. Zudem stellt sich der Musikverein Uzwil-Henau gerne dem musikalischen Wettbewerb an Kreismusiktagen sowie kantonalen und eidgenössischen Musikfesten. Auch aussermusikalische Tätigkeiten, wie das Betreiben der «Grillbeiz» am Uzwiler Herbstmarkt und Helfereinsätze an verschiedenen Anlässen, gehören zu den Vereinsaktivitäten. (pd)

