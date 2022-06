Neuer Werkhof in Wil für 20 Millionen Franken

Neubau Ein neuer Werkhof für 20 Millionen Franken entsteht im Osten der Stadt Wil – so sieht das Siegerprojekt aus Im Werkhof der Stadt Wil wird es eng, auch in der Stadtgärtnerei. Ein neuer Holzbau an der St.Gallerstrasse soll Platz schaffen. Die Stadt stellte am Freitag das Siegerprojekt des Architekturwettbewerbs vor. Sabrina Manser Aktualisiert 03.06.2022, 16.05 Uhr

Max Forster, Leiter Umwelt der Stadt Wil, und Architekt Matthias Bär (von links) mit dem Modell des neuen Werkhofs. Bild: Sabrina Manser

Der Werkhof in Wil hat ein Platzproblem. Der jetzige Standort, an der Werkhofstrasse 12, ist zu klein. Der Betrieb kann zudem nicht optimal organisiert werden, da es drei Aussenstandorte gibt. Nun soll der Werkhof zusammen mit der Stadtgärtnerei im Osten der Stadt ein neues Gebäude für 20 Millionen Franken erhalten.

Es wurde ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben und jetzt steht das Siegerprojekt fest. Die Stadt stellte am Freitag in der Liegenschaft Turm das Projekt «timber timbre» des Wattwiler Architektur- und Ingenieurbüros Schällibaum und des Studios Bär aus Dornbirn vor.

Ein Grundstück mit 7000 Quadratmeter

«Seit der Gemeindefusion mit Bronschhofen und Rossrüti haben wir drei Werkhöfe», sagt Stadtpräsident Hans Mäder an der Medienkonferenz. Die verschiedenen Standorte sollen nun zentralisiert werden. Ziel sei es, eine optimale Infrastruktur für die Zukunft zu schaffen, ergänzt Stadträtin Ursula Egli, sie ist die Vorsteherin des Departements Bau, Umwelt und Verkehr. Zudem sollen Synergien mit der Stadtgärtnerei, die auch in den Neubau zügelt, genutzt werden.

Der neue Standort ist eine 7000 Quadratmeter grosse Fläche an der St.Gallerstrasse. Die Stadt ist Eigentümerin des Grundstücks, das gleich am Fürstenlandkreisel und somit am Ortseingang von Zuzwil herkommend liegt. Speziell am Grundstück sei, dass es sehr schmal und lang sei, sagt Marko Sauer, Projektleiter des städtischen Hochbaus. Auf der Südseite liegt der Wald, im Norden die Strasse. Zudem ist die Erschliessung nur über den Kreisel möglich.

Ein Bau aus Holz und Beton

16 Projekte wurden beim offenen Architekturwettbewerb eingereicht. Gewonnen hat der Holzbau «timber timbre», was so viel heisst wie Klang des Holzes, wie der Architekt Matthias Bär erklärt. Das Projekt sei nicht übertrieben auffällig und habe funktional überzeugt, sagt der Projektleiter des städtischen Hochbaus.

Das Gebäude ist schmal, lang und in der Mitte der Fläche platziert. Das grosse Dach, das auf beiden Seiten hinausragt, verleihe dem Gebäude Leichtigkeit, sagt der Architekt. In den Obergeschossen befinden sich die Werkstatt, Büroräumlichkeiten, Garderoben und ein Aufenthaltsraum. Die Räume werden dabei mit natürlichem Licht durchflutet. Das Gebäude ist nach hinten und oben erweiterbar. Besonders am Holzbau sei die «low tech», das Gebäude kommt also mit sehr wenig Energie aus, erklärt Florian Schällibaum, Wattwiler Generalplaner.

Der neue Werkhof kommt in ein langes, schmales Holzgebäude. Bild: Sabrina Manser

Rund um das Gebäude führen Strassen. Dabei ist genug Platz, sodass die Strasse nicht blockiert wird, wenn jemand vor die Werkstatt fährt. Die beiden Untergeschosse aus Beton sind auch nach dem Schleifenprinzip aufgebaut, so der Architekt. Man fährt also in der Tiefgarage rundherum wie bei einem Kreisel.

Immer wieder wird es eng

Max Forster, Leiter Umwelt der Stadt Wil Bild: Sabrina Manser

Am jetzigen Standort seien die Platzverhältnisse das Problem, sagt Max Forster, Leiter Umwelt der Stadt St.Gallen. An der Werkhofstrasse 12 werde es bei der Einfahrt immer wieder eng. Forster sagt:

«Nachher haben wir einen besseren Zugang zur Garage und zum Gebäude, die Sicherheit wird verbessert.»

Ausserdem könne man effizienter arbeiten. Jetzt würden sich zum Beispiel das Salzlager oder einzelne Fahrzeuge ausserhalb des Hauptstandorts befinden.

In der Stadtgärtnerei beim Friedhof Altstatt fehle es ebenfalls an Infrastruktur. Bei den Garderoben habe man zum Beispiel keinen Platz für die Geschlechtertrennung. Zudem sei das Gebäude in einem schlechten Zustand, so Forster. Die Gewächshäuser werden beim Friedhof bleiben.

«Am neuen Ort können wir Synergien nutzen», sagt Forster. Die Administration werde zusammengelegt, man könne die Werkstatt sowie Fahrzeuge gemeinsam nutzen. «Ziel ist es, dass die Bereiche irgendwann zu einer Organisation werden.» Die Zahl der Mitarbeitenden, in beiden Bereichen sind es insgesamt 40, bleibe gleich.

Unklar, was mit dem alten Standort geschieht

Was mit dem alten Werkhof passiere, sei noch offen, sagt Sauer vom städtischen Hochbauamt. Der Werkhof liegt im Integra-Areal, unweit vom Bahnhof. «Im Moment gibt es dort sehr viel Bewegung», sagt Sauer. Die Lage biete grosses Potenzial.

Der jetzige Werkhof wird aber noch eine Weile gebraucht. Bis zur Urnenabstimmung im 2024 wird das Projekt weiter ausgearbeitet. Die Umsetzung dürfte dann bis ins Jahr 2026 dauern.

Öffentliche Ausstellung Die 16 Eingaben des Architekturwettbewerbs sind nun im Erdgeschoss der Liegenschaft Turm an der Tonhallestrasse 15 – 25 öffentlich ausgestellt. Die Öffnungszeiten sind wie folgt: Dienstag, 7. Juni, 17 bis 20 Uhr,

Mittwoch, 8. Juni, 15 bis 18 Uhr,

Freitag, 9. Juni, 15 bis 18 Uhr,

Samstag, 10. Juni, 9 bis 14 Uhr.