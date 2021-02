Nesslau Neue Brücke bei Ennetbühl: «Interessen des Fuss- und Veloverkehrs nicht angemessen berücksichtigt» Die Grünen wollen in der kommenden Februarsession des Kantonsrates die Rückweisung der Vorlage für die neue Luteren-Brücke auf der Kantonsstrasse Richtung Schwägalp in Nesslau beantragen. Enrico Kampmann 15.02.2021, 05.00 Uhr

Die Brücke, die in der Gemeinde Nesslau zwischen Ennetbühl und Gillsäge die Luteren überquert, wurde 1901 erbaut. Jetzt soll sie ersetzt werden. Bild: Sabine Camedda

120 Jahre ist sie alt, die Brücke, auf der die Kantonsstrasse Richtung Schwägalp in Nesslau zwischen Ennetbühl und Gillsäge die Luteren überquert. Im Jahr 1901 wurde das 74 Meter lange Bauwerk, welches aus drei Bögen und Stampfbeton besteht, erbaut. Über die vergangenen 100 Jahre wurde die Brücke mehrfach instandgestellt und im Jahr 1954 mit einer neuen, aus vorfabrizierten Betonelementen bestehenden Fahrbahnplatte verbreitert. Doch nun ist das Ende der Lebensdauer erreicht.

Mittels entsprechendem Kantonsratsbeschluss in der heute beginnenden Februarsession soll die Brücke ersetzt werden. Eine Ertüchtigung der Brücke auf heute gültige Normen mit einer statischen Nachrechnung wurde zwar überprüft, aber als nicht wirtschaftlich befunden.

Das Projekt soll 6,6 Millionen Franken kosten

Im Entwurf heisst es, dass eine umfangreiche Variantenstudie aus dem Jahr 2018 verschiedene Lösungsmöglichkeiten für einen Brückenneubau und eine optimierte Linienführung in den Vorlandbereichen untersucht habe. Die Bestvariante sei in der Folge bis zur Genehmigungsreife ausgearbeitet worden.

An versetzter Lage werden auf einer Länge von insgesamt 420 Metern sowohl der Strassenbelag der Kantonsstrasse als auch sämtliche Entwässerungs- und Werkleitungen neu gebaut. Während der Bauzeit wird eine Verkehrsführung über die bestehende Brücke angestrebt. Die Gesamtkosten sind mit 6,6 Millionen Franken veranschlagt.

Die Grünen werden die Rückweisung der Vorlage beantragen

Sebastian Koller,

Partei- und Fraktionssekretär der Grünen, Kanton St.Gallen. Bild: Barbara Hauschel

So weit so gut. Doch die Grünen haben nun angekündigt, dass sie sich gegen die Mehrheit der vorberatenden Kommission stellen und die Rückweisung der Vorlage an die Regierung beantragen wollen. Grund dafür sei, dass die Interessen des Fuss- und Veloverkehrs im vorliegenden Projekt nicht angemessen berücksichtigt würden, sagt Sebastian Koller, Partei- und Fraktionssekretär der kantonalen Grünen.

«Es führt ein Wanderweg über die Strasse. Trotzdem ist kein gesicherter Verkehrsübergang geplant.»

Koller sagt: «Das dies eine wichtige Strassenverbindung ist und es eine neue Brücke braucht, ist unbestritten. Das Problem liegt in der Ausführung.» Man müsse auch Nicht-motorisierte Verkehrsteilnehmer berücksichtigen. Dies sei hier nicht der Fall.

Die Anliegen der Grünen sind simpel:

«Wir möchten einen Zebrastreifen, eine Temporeduktion und einen Velostreifen auf der Brücke.»

Koller sagt, dass dies kaum signifikante Mehrkosten gäbe. Seines Wissens sei es möglich, einen Radstreifen auf der Brücke zu machen, ohne dass diese breiter gebaut werden müsse.

«Nicht akzeptabel»

Koller ergänzt: «Das Tiefbauamt gibt dem motorisierten Verkehr in diesem Projekt den klaren Vorrang.» Diese Einstellung sei im Jahr 2021 «nicht akzeptabel» und stehe in direktem Widerspruch zu den energie- und verkehrspolitischen Zielen des Kantons. Koller verweist dabei auf das «St.Galler Energiekonzept 2021–2030».

Darin setzt sich der Kanton St. Gallen unter anderem das Ziel, dass sich Einwohnerinnen und Einwohner künftig vermehrt mit dem Velo und zu Fuss fortbewegen sollen. Dort heisst es:

«Der Kanton treibt die Förderung des Fuss- und Veloverkehrs im Strassenverkehr voran und schafft den notwendigen Raum dazu.»

Dennoch sieht Koller keine grossen Chancen für den Antrag zur Rückweisung der Vorlage. «Realistischerweise müssen wir in der aktuellen Zusammensetzung des Kantonsrats damit rechnen, dass der Antrag scheitert.» Dennoch sei es wichtig, es wenigstens zu versuchen. Am nächsten Dienstag wird der Kantonsrat darüber entscheiden.