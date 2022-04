Bahnhofplatz-Studie stösst Nesslauer Zentrumsentwicklung an

Geburten-Höchststand Corona bewirkt einen Babyboom – aber anders, als viele denken: Wann die Lust in Schweizer Schlafzimmern stieg

Letztes Jahr kamen in der Schweiz so viele Kinder zur Welt wie seit 50 Jahren nicht mehr. Besonders interessant: In welchen Monaten es viel Nachwuchs gab.