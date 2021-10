Nesslau 17 Wohnungen und ein restauriertes Wöschhüsli: Bevölkerung kann sich zur Überbauung «Kronen»-Areal äussern Der ehemalige Landgasthof Krone in Nesslau soll drei Mehrfamilienhäusern weichen. Die Bevölkerung kann sich ab Morgen zum geplanten Bauprojekt vernehmen lassen. Andrea Häusler 06.10.2021, 13.50 Uhr

Das ehemalige Gasthaus Krone in Nesslau soll abgebrochen und das Areal neu überbaut werden. Bild: Sabine Camedda

Zweieinhalb Jahre sind es her, seit Rös und Albert Wittenwiler nach fast 16-jähriger Tätigkeit als Gastgeber die Tür zum Nesslauer Landgasthof Krone für immer geschlossen haben, weil keine Nachfolgelösung gefunden werden konnte. Damals war die Zukunft des einstigen Volksmusiktempels ungewiss. Inzwischen gehört die Liegenschaft der ARS Immobilien AG mit Sitz in Wollerau. In Nesslau keine Unbekannte, realisierte das Schwyzer Unternehmen doch eben erst die Überbauung «Bahnhof», ein Mehrfamilienhaus mit sechs Eigentumswohnungen und Tiefgarage an der Bahnhofstrasse 4.

Jetzt ist klar, was die Grundeigentümerin mit dem zentral an der Hauptstrasse, gleich gegenüber dem örtlichen Gemeindehaus gelegenen Toggenburgerhaus anfangen will. Die einstige Gaststätte soll einer Überbauung mit drei Mehrfamilienhäusern weichen, in denen 17 Wohnungen untergebracht sind. Zudem ist vorgesehen, das Wöschhüsli zu restaurieren und das Geschäftshaus durch einen Neubau zu ersetzen.

Die Planung sieht den Bau dreier Mehrfamilienhäuser vor. Bild: PD

Die Grundlage für ein realisierbares Richtprojekt wird mit dem Sondernutzungsplan «Krone» geschaffen. Die Planung sieht vor, die Zufahrt zum Coop zu verbreiten, um die Überbauung und die Häuser im Rosengarten zu erschliessen.

Das Bauvorhaben wurde vom kantonalen Baudepartement vorgeprüft. Für die Bevölkerung besteht nun die Möglichkeit, vom 7. Oktober bis 3. November die Projektunterlagen auf der Website der Gemeinde, Rubrik Mitwirkungen oder im Gemeindehaus (Dachgeschoss) einzusehen. Darüber hinaus ist sie eingeladen, sich zum Projekt vernehmen zu lassen. Allfällige Eingaben können während der Mitwirkungsfrist schriftlich beim Gemeinderat Nesslau erfolgen. (gk/ahi)