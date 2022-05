FDP Neckertal unter dreifachem Co-Präsidium

Neckertal Nach dem Rücktritt von Werner Raschle: FDP-Neckertal neu unter dreifachem Co-Präsidium Nach dem Rücktritt von Ortsparteipräsident Werner Raschle an der Hauptversammlung, wird die FDP Neckertal nun von Ramona Frei, Irina Raschle und Christoph Weder geleitet. Zu den Gemeindewahlen im Juni tritt die Partei mit sieben Kandidierenden an. 03.05.2022, 11.12 Uhr

Das neue Führungstrio (von links): Irina Raschle, Ramona Frei, Christoph Weder (ganz rechts) mit dem abtretenden Präsidenten Werner Raschle. Bild: PD

Nach fünf Jahren gab Werner Raschle das Amt als Ortsparteipräsident in jüngere Hände. Er führt noch durch die Gemeindewahlen und steht auch für Projekte in der FDP Neckertal zur Verfügung. Mit einem Co-Präsidium bestehend aus Ramona Frei, Irina Raschle und Christoph Weder führt neu ein Trio die Ortspartei. In dieser Zusammensetzung wird die erfolgreich eingeleitete Verjüngung fortgesetzt, schreibt die Partei.