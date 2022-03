Neckertal «Geschnitten wie ein Weltmeister»: Landwirte lernen bei einem Kurs Bäume richtig zu schneiden Die Baumschule Neckertal führte einen Baumpflegekurs durch, bei dem nicht nur Landwirte, sondern auch Interessierte teilnehmen konnten. Nach dem Theorieteil wurde das Gelernte in der Praxis angewandt. 16.03.2022, 13.00 Uhr

Auch die Teilnehmenden versuchen sich am Kurstag beim Bäumeschneiden. Bild: PD

Zum wiederholten Mal hat bei der Baumschule Neckertal auf dem Albisboden der traditionelle Baumpflegekurs mit Unterstützung des Landschaftskonzeptes Neckertal für interessierte Landwirte und Privatpersonen stattgefunden, wie es in einer Mitteilung heisst. Eine durchmischte Gruppe fand sich ein, um den Ausführungen der beiden Baumpfleger Romano Andreoli und Stefan Suter zuzuhören.

Als Einstieg wurden einige Grundlagen zu Obstbäumen vermittelt. Was ist ein Obstbaum überhaupt? Wie unterscheiden sich Stein- und Kernobst? Wie wird veredelt und welche Baumformen gibt es? Wann wird gepflegt? Auch das benötigte Werkzeug für eine fachgerechte Pflege wurde vorgestellt.

Stefan Suter (Mitte) und Romano Andreoli (rechts) zeigen, welches Werkzeug und Material für die Baumpflege wichtig ist. Bild: PD

Das Gelernte anwenden

Nach der Theorie folgte dann die Praxis. Auf dem Gelände der Baumschule gibt es reichlich Möglichkeiten, um das Gelernte anzuwenden. In vier Gruppen von je fünf Personen konnten sich alle im Baumschnitt versuchen und untereinander austauschen. Die zwei Kursleiter rotierten zwischen den Gruppen und gaben weitere Tipps fürs Schneiden. Hierbei kamen unterschiedliche Talente zum Vorschein, während die einen sehr vorsichtig und zurückhaltend agierten, waren andere deutlich entscheidungsfreudiger. «Ein etwa 12-Jähriger hat geschnitten wie ein Weltmeister», erzählt Stefan Suter.

Gerne würden die zwei Baumschulbesitzer in Zukunft etwas längere Kurse anbieten, da das Thema sehr vielfältig und umfangreich ist. So konnte zum Beispiel die unterschiedliche Handhabung von Apfel-, Birn-, Zwetschgen- und Kirschbäumen nur am Rande thematisiert werden. «Auch mit 30 Jahren Erfahrung in der Baumpflege lerne ich immer wieder Neues hinzu», meint Stefan Suter. (pd/mas)

Das Landschaftskonzept Das Landschaftskonzept Neckertal fördert die Pflanzung von Hochstammobst- und Feldbäumen sowie Hecken und stellt eine finanzielle Beteiligung zur Verfügung. Diese Elemente bereichern die offene Landschaft und stellen ökologisch wertvolle Strukturen dar, welche vielen Tieren Nist- und Versteckmöglichkeiten bieten. Eine nachhaltige Anlage verlangt aber auch Pflegemassnahmen, weshalb jährlich ein Baumpflegekurs in Zusammenarbeit mit der Baumschule Neckertal organisiert wird. Für Markus Wortmann, Projektleiter des Landschaftskonzeptes Neckertal, ist die Förderung von Gehölzen im Offenland enorm wichtig, weil der Verlust vieler Bäume durch Krankheiten, Überalterung, Mechanisierung oder Bauvorhaben auch im Neckertal nach wie vor besteht. Solche Aktionen setzen ein Zeichen in die richtige Richtung. (pd)