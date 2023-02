Biber setzt Zuzwiler Riet unter Wasser

Grosseinsatz Nach Tötungsdelikt in Rebstein: Die Leiche lag in einer Nische – «es geht kein Mörder um im Dorf»

Vor dem Gewerbegebäude Gräflibühlstrasse 2 hat ein Passant am Montagmorgen eine Leiche gefunden. Die Polizei war bald mit einem Grossaufgebot zur Stelle. Klar ist bislang: Die Leiche lag in einer Nische. Und das Opfer lebte nicht in Rebstein.