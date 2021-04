Naturschutz Nach dem Rücktritt als Präsidentin des Flawiler Naturschutzvereins resümiert Silja Marano: «Auf der Gemeinde fehlt eine fachkundige Ansprechperson» Silja Marano tritt als Präsidentin des Naturschutzvereins Flawil und Umgebung zurück. Sie hat vieles erreicht. Eines ihrer Projekte ist aber eben erst richtig lanciert und einige Wünsche sind noch offen. Andrea Häusler 23.04.2021, 17.32 Uhr

Umtriebig, engagiert, ideenreich: Silja Marano hat den Naturschutzverein Flawil und Umgebung während 14 Jahren präsidiert und geprägt. Jetzt stellt sie ihr Amt zur Verfügung. Bild: Andrea Häusler

14 Jahre lang hat Silja Marano den Naturschutzverein Flawil präsidiert. Nun tritt sie zurück. Ohne viel Aufhebens, ohne öffentliche Dankesbekundungen, denn auch die diesjährige Hauptversammlung findet schriftlich statt. Sie geht aber auch, ohne dass eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger bereit steht. Die präsidialen Aufgaben werden von Claudia Grollmann und Ruedi Steurer interimsweise im Co-Präsidium übernommen.

Jahrelang waren Sie das Gesicht des Naturschutzvereins. Jetzt treten Sie zurück, obwohl keine definitive Alternative zur Verfügung steht. Haben Sie keine Lust mehr?

Silja Marano: Das ist es nicht. Ich habe das Amt sehr gern ausgeführt, mit den Jahren jedoch erkannt, dass es wichtig ist zu delegieren, was mit nicht leicht fällt. Trotz des engagierten Vorstandsteams blieb vieles an mir hängen, was mit der Zeit belastend wurde. Ohnehin bin ich überzeugt, dass ein Verein nach 14 Jahren von einem Führungswechsel profitiert. Und ein vakantes Amt ist erfahrungsgemäss eher leichter zu besetzen ...

Worauf blicken Sie mit besonderer Freude oder auch Stolz zurück?

Zum einen ist da die erneute Aktivmitgliedschaft bei BirdLife. Das Netzwerk, aber auch die gebotenen Weiterbildungsanlässe sind für den Verein wertvoll. Zum anderen ist das die Zusammenarbeit mit den Landwirten, die mir als Agronomin stets wichtig war. Immer wieder habe ich das persönliche Gespräch gesucht und ein offenes Ohr für manchmal komplexe Anliegen gehabt. Dies führte oft zu guten Kompromissen. Stolz bin ich auch auf die Jugendgruppe «Falkenkinder». Wir konnten immer engagierte Leiterinnen finden und die monatlichen Anlässe finden grossen Zuspruch. Auch der Name, den ich damals eingeführt habe, besteht noch.

Mit welchen Ideen sind Sie gescheitert, welche Ziele blieben unerreicht?

Das Einvernehmen mit der Gemeinde Flawil ist zwar gut und wir werden auch unterstützt, doch fehlt seit der Abschaffung der Aufsichtskommission ein Fachperson als Ansprechpartner. Ich wünsche mir die Schaffung eines Teilzeitpensums in der Gemeindeverwaltung für Natur- und Umweltthemen. Dies ermöglichte eine noch kompetentere Zusammenarbeit – auch mit den zuständigen Stellen des Kantons – und somit einen aktiven Austausch über anstehende Projekte.

Welche sind das?

Ich denke da beispielsweise an die Neophytenbekämpfung oder das Grünflächenmanagement. Letzteres wurde zwar angestossen, jedoch nicht weiter vorangetrieben. In Lichtensteig ist ein Pilotprojekt im Gang. Etwas Vergleichbares würde ich mir auch in Flawil wünschen.

In gewissen Bereichen gibt es aber bereits jetzt eine aktive Zusammenarbeit mit der Gemeinde, oder?

Ja, natürlich. Unter anderem im Kinder- und Jugendbereich. Diese besteht seit der Zertifizierung Flawils als kinderfreundliche Gemeinde. Dieses Jahr wird beispielsweise ein Vogelstimmenkurs durchgeführt, an dem aus jedem Schulhaus zehn Kinder teilnehmen können. Das Angebot wird von der Gemeinde entschädigt.

«Falkenkinder», Schulprojekte – inwiefern profitiert der Verein von seiner Jugendarbeit, wenn es um die Rekrutierung von Neumitgliedern geht?

Nicht unmittelbar. Wir verlieren die Kinder im Mittel- und Oberstufenalter, in einer Lebensphase, in der Kollegen und klassische Teenager-Themen wichtiger werden. Es fehlt ein begeisterter Jugendlicher, der als «Lehrer» amten und die jungen Leute mitziehen könnte. Viele Kinder ziehen aber auch weg oder stossen als Erwachsene wieder zum Verein, wenn es das berufliche und/oder familiäre Engagement zulässt.

Fehlt dem Verein folglich der Nachwuchs?

Der Naturschutzverein Flawil hat rund 360 eingeschriebene Mitglieder. Allerdings bringen sich nur etwa 40 aktiv ein. Es ist halt wie bei vielen Vereinen: Sympathie ist da, eine Mitgliedschaft und erst Recht die Beteiligung an Projekten scheitert dann allerdings aus verschiedenen Gründen.

Werden Sie trotz des Rücktritts aktives Mitglied des Naturschutzvereins bleiben?

Ja, natürlich. Ich stelle mich auch weiterhin gern für Projekte zur Verfügung. Zunächst werde ich das laufende Projekt «Ökologische Aufwertung von Hochstammobstgärten zur Förderung des Braunen Langohrs und des Gartenrotschwanzes» abschliessen, obwohl dieses eigentlich gar nicht endet. Denn das Monitoring, die Erfolgskontrolle, sind genau so wichtig, wie das Aufhängen der Kästen.

Und weiter?

Wir haben das Ziel, der Natur zu ihrem Recht zu verhelfen noch längst nicht erreicht. Die Konflikte nehmen – nun auch coronabedingt – tendenziell eher zu. Da ist die Abfallproblematik, aber auch der teilweise fehlende Respekt vor Naturschutzgebieten. Wir können da nur immer wieder sensibilisieren. Und hin und wieder wird gebüsst.