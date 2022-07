Feuerwerksverbot Thurgau: Stucki AG Wil bangt um Einnahmen

Nationalfeiertag «Für unser Geschäft ist das einschneidend»: Ein Feuerwerkshändler bangt um seine Einnahmen Das Feuerwerksverbot des Kantons Thurgau trifft Feuerwerkshändler hart. Auch einem Händler in Wil bricht nun ein wichtiger Teil seiner Kundschaft weg. Lara Wüest 23.07.2022, 05.00 Uhr

Um die Natur zu schützen, haben bereits mehrere Kantone ein Feuerwerksverbot ausgesprochen. Der Kanton St.Gallen entscheidet am Dienstag. Bild: Britta Gut

Die Hitze setzt nicht nur den Menschen, sondern auch der Natur zu. Durch die Trockenheit ist zum Beispiel die Gefahr von Waldbränden gestiegen. Mehrere Kantone in der Schweiz haben darauf reagiert. Auch der Kanton Thurgau hat nun ein Feuerverbot in Wäldern und Waldesnähe und ein Verbot für Feuerwerke ausgesprochen. Der Kanton St.Gallen entscheidet am Dienstag darüber.

Was dem Schutz der Wälder dient, trifft die Feuerwerkshändler hart. Ihre Kunden bleiben fern und sie auf ihrer Ware sitzen.

Auch der Feuerwerkshändler Alain Stucki ist betroffen. Viele seiner Kunden stammen aus dem Kanton Thurgau. Er sagt:

«Das Feuerwerksverbot des Kantons ist massiv. Für unser Geschäft ist das einschneidend.»

Stucki ist Inhaber der Stucki AG Wil. Die Firma, die in Wil einen Shop und in Niederhelfenschwil das Lager hat, importiert Feuerwerk und verkauft dieses an kleinere Detailhändler und Privatkunden. Die Zeit vor dem 1. August ist für Feuerwerkshändler wie Stucki besonders wichtig. Dann erwirtschaften sie einen grossen Teil ihres Umsatzes.

Im letzten Sommer hatte der Feuerwerkshändler Alain Stucki mit Lieferengpässen zu kämpfen. Ein Jahr später bangt er wegen Feuerwerksverboten um seine Einnahmen. Bild: Lara Wüest

Banges Warten auf den Dienstag

Dem Entscheid des Kantons Thurgau kann Stucki etwas Positives abgewinnen: «Wenigstens kam dieser eher früh», sagt er. Jetzt kann der Feuerwerkshändler darauf noch reagieren, seine Planung ändern.

Etwas bang blickt Stucki nun aber auf den nächsten Dienstag, wenn der Entscheid des Kantons St.Gallen folgt. Er sagt:

«Wenn nach dem Thurgau nun auch der Kanton St.Gallen ein Verbot ausspricht, bricht ein Grossteil unserer Kunden weg.»

Noch mag er die Hoffnung nicht aufgeben. Er hofft, dass St.Gallen, falls es ein Verbot geben sollte, dieses bloss für Feuer und Feuerwerk in Wäldern und Waldesnähe aussprechen wird und nicht flächendeckend. Eine ähnliche Regelung hat zuletzt der Kanton Zürich erlassen. Dort ist es im Wald und bis 200 Meter vom Waldrand entfernt verboten, Feuerwerk wie Raketen und Vulkane abzufeuern.

Stucki erinnert sich an den Sommer im Jahr 2018. Damals hat es ab Anfang Mai rund drei Monate nicht geregnet. Er sagt: «Es war alles trocken. Die Wiesen waren braun und staubig.» Und so prekär wie damals, als ab Ende Juli ein absolutes Feuerwerksverbot galt, sei die Lage im Kanton St.Gallen jetzt noch nicht.

Auch kommunales Verbot ist möglich

Doch auch wenn der Kanton St.Gallen kein Verbot erlässt, heisst es nicht, dass dem Feuerwerk am Nationalfeiertag nichts mehr im Wege steht. Denn die Gemeinden können auch eigenständig ein Verbot aussprechen.

Ob zum Beispiel Wil dies tut, steht noch nicht fest. Die Stadt will erst nach dem kantonalen Entscheid vom Dienstag «allfällige kommunale Massnahmen» beschliessen, wie Mediensprecherin Susanne Wahrenberger auf Anfrage mitteilt. Sie ergänzt aber:

«Die Stadt würde aufgrund ihrer Nähe zum Kanton Thurgau, der ja bereits ein generelles Feuer- und Feuerwerksverbot erlassen hat, einen einheitlichen kantonalen Erlass begrüssen.»

Eine Branche ist am Kämpfen

Die Verbote oder Einschränkungen in den Kantonen treffen eine Branche, die sowieso schon zu kämpfen hat. Seit der Pandemie bestehen Lieferengpässe. Feuerwerk wird zu einem Grossteil in China hergestellt. Doch während Corona standen viele Fabriken still. Auch Stucki wartet noch auf Waren, die längst hätten eintreffen sollen. Er sagt: «Diese befindet sich irgendwo in einem Containerschiff auf dem Meer.»

Doch dass Stucki das Feuerwerk ausgeht, diese Gefahr besteht nicht. Erst recht nicht nach dem Entscheid des Kantons Thurgau. Nun, sagt er, sind seine Lager so voll, dass er bereits parat für Silvester sei.