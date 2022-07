National Summer Games Die Ärzte sagten, er werde nie laufen – wie ein Rickenbacher mit geistiger Beeinträchtigung zum Medaillengewinner wurde An den Special Olympics National Summer Games in St.Gallen holte Michael Soder Silber im Tennis. Bei seiner Geburt hätte niemand gedacht, dass er je so weit kommt. Der Rickenbacher kam mit einem Hydrozephalus, im Volksmund auch Wasserkopf genannt, zur Welt. Lara Wüest Jetzt kommentieren 02.07.2022, 05.00 Uhr

Der Rickenbacher Michael Soder holte an den National Summer Games in St.Gallen eine weitere Medaille. Bild: PD

Sein Vorbild ist nicht Roger Federer, sondern Stan Wawrinka. Jener Spieler, der es selbst weit gebracht hat, zum Olympiasieger und Grand-Slam-Gewinner zum Beispiel, aber doch stets im Schatten des grossen Schweizer Tennisstars steht.

«Wenn Wawrinka hinten liegt, hört er nicht auf, zu kämpfen», sagt Michael Soder. Das geht dem Rickenbacher unter die Haut. Denn auch er ist ein Kämpfer. Und wie Wawrinka spielt auch Soder Tennis und hat viele Erfolge vorzuweisen. Gold an den Special Olympics World Games in Athen vor elf Jahren. Gold an den Special Olympics National Games in Bern vor acht Jahren. Silber an den Special Olympics National Games in Genf vor vier Jahren, um nur ein paar davon zu nennen.

Und nun ist noch eine weitere Medaille dazu gekommen: An den Special Olympics National Games in St.Gallen Mitte Juni holte er Silber. Eine gute Leistung, doch zuerst war Soder darüber ein wenig enttäuscht:

«Ich hätte nicht gedacht, dass ich so klar verliere.»

Der Gegner im Final war stark, das Spiel für Soder ein hartes. Nach 40 Minuten hatte er mit 1:6 verloren. Bei den Special Olympics hat gewonnen, wer zuerst zwei Sätze für sich entscheiden kann, wobei es dafür nur vier statt sechs Punkte braucht. In St.Gallen wurde die Spielzeit aber aus Kapazitätsgründen auf 40 Minuten beschränkt.

Die Siegerehrung: Michael Soder erreichte den zweiten Platz. Bild: PD

Die Enttäuschung weicht der Freude

Zwei Wochen nach dem Erfolg von St.Gallen sitzt Soder am Esstisch in der Wohnung seiner Mutter in Rickenbach. In seiner eigenen Wohnung, ein paar Stockwerke weiter oben im Haus, wo der Tennisspieler seit zwei Jahren sonst lebt, sind vor kurzem zwei Frauen aus der Ukraine mit ihren Kindern eingezogen.

Die Enttäuschung über das Resultat an den National Summer Games ist der Freude gewichen. Soder sagt: «Mit der Silbermedaille bin ich zufrieden.»

Kurz nach der Geburt ein erstes Mal operiert

Michael Soder ist ein Kämpfer. Lange bevor er mit Tennisspielen begann, war das schon so. Der 36-Jährige kam mit einem Hydrozephalus zur Welt. Soder sagt:

«Ich hatte Zysten und viel zu viel Wasser im Kopf.»

Seine linke Körperhälfte konnte er deshalb kaum bewegen. Die Ärzte sagten seinen Eltern, ihr Kind werde womöglich nie laufen können. Schon kurz nach der Geburt mussten sie ihn ein erstes Mal operieren.

Dann hörten Soders Eltern von amerikanischen Ärzten, die in Spanien Kinder wie ihren Sohn therapierten. Als der kleine Michael fünf Jahre alt war, flog die Familie Soder während eineinhalb Jahren alle drei Monate nach Barcelona. Die Therapie sollte seine beiden Gehirnhälften besser verbinden und seine Koordination verbessern. Sie zeigte Erfolg; mit 18 Monaten konnte der kleine Michael laufen.

Ganz einfach war sein Weg nie. Als Kind war Soder schüchtern, auch weil er merkte, dass er anders war als viele andere Kinder. In Wil, wo er ab seinem vierten Lebensjahr aufwuchs, besuchte er Kleinklassen. Für die Oberstufe ging er an eine Schule ins Rheintal, ein Internat für Menschen mit Beeinträchtigung. Soder sagt:

«An der öffentlichen Schule wäre ich nur gehänselt worden.»

Vor 16 Jahren kam ein weiterer Schicksalsschlag: Soders Vater starb an einem Hirntumor und der damals 20-Jährige verlor eine wichtige Bezugsperson. Sein Vater und seine Mutter haben ihn stets gefördert.

Auf dem Tennisplatz, seit er zehn ist

Die Mutter Monika Soder hat ihren Sohn Michael Soder im Tennis stets gefördert. Bild: PD

Als Soder zehn Jahre alt war, meldeten ihn seine Eltern für den Tennisunterricht an. Seine Mutter Monika Soder, die mit ihm am Esstisch sitzt, sagt: «Wir wollten seine Koordination verbessern. Und wir wollten ihn durch den Sport integrieren.» Monika Soder ist sich sicher: Sportklubs könnten viel zur Integration beitragen: «Es wäre schön, wenn sie mehr Menschen mit einer Beeinträchtigung aufnehmen würden.»

Schon bald wurde der Sport für den Jungen zu einem wichtigen Lebensinhalt. Er sagt: «Ich war damals richtig verbissen.» Seine Mutter ergänzt: «Fast zu verbissen.» Wenn Soder verlor, wurde er wütend. Er sagt:

«Ich habe einige Rackets zerbrochen.»

Zusammen mit seinen Trainern und der Unterstützung seiner Mutter lernte er, den Spass am Sport in den Vordergrund zu rücken. «Heute», sagt er, «kann ich viel besser damit umgehen, wenn ich nicht gewinne.»

Pferdepfleger von Beruf

Vom Sport leben kann Soder nicht. Viele Tennisturniere, an denen er teilnimmt, richten sich an Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. So auch die Spiele der Special Olympics. Die Teilnehmenden kassieren keine Preisgelder. Sein Geld verdient Soder als Pferdepfleger auf dem Reithof Rüti in Grub in Appenzell Ausserrhoden. Der Betrieb bietet mehreren Menschen mit Handicap einen geschützten Arbeitsplatz.

In der Tenniswelt bewegt sich Soder aber auch auf dem Parkett der Interclubmeisterschaften, wo er Gegnern ohne geistige Beeinträchtigung gegenübersteht. Er ist Mitglied in den Tennisclubs Eschlikon und Bütschwil. Seine Spielklasse: R6. Auf dem Platz spielt es keine Rolle, dass er in Gesprächen vielleicht manchmal etwas länger nach einem Wort sucht als sein Gegenüber. Auch schon kam ein Gegner nach einem Match auf ihn zu und sagte ihm, er sei ja ganz normal. Was für Aussenstehende geringschätzig klingen mag, erfüllt den 36-Jährigen mit Stolz. Es zeigt ihm, dass er dazugehört.

Sein nächstes Ziel: Gegen die Besten auf der Welt

Wie sein grosses Vorbild Wawrinka will auch Soder noch nicht aufhören, obwohl er in Sportlerjahren mit 36 nicht mehr ganz jung ist. Für Soder ist klar:

«Ich nehme an Turnieren teil, solange es mir Spass macht.»

Sein nächstes Ziel sind die Special Olympics World Games in Berlin im kommenden Sommer. Dort treffen sich Athleten mit geistiger Beeinträchtigung aus aller Welt, um gegeneinander anzutreten. Es ist der wichtigste Anlass in der Sportwelt von Soder. Die Medaille in der Schweiz hat ihm gezeigt, dass er noch mit den Besten mithalten kann. Und deshalb macht sich der Rickenbacher Hoffnungen, dass er für die Schweiz 2023 nach Berlin reisen darf.

