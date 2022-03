NATI Gesucht ist der nächste Granit Xhaka: Die Schweizer U20-Nati trainiert diese Woche in Wil und Uzwil Seit Montag logiert die zweitälteste Schweizer Fussball Nachwuchs-Nationalmannschaft der Schweiz im Raum Wil. Mit Marvin Keller gehört auch ein Akteur des FC Wil dem Zusammenzug an. Am Donnerstag wird er wohl gegen seinen eigenen Klub spielen. Simon Dudle 21.03.2022, 20.17 Uhr

Der Weg noch oben führt die U20-Nati-Spieler über den Henauer Sportplatz Rüti. Bild: Olivier Jordan

Das erste Training am Montagnachmittag fand auf dem Kunstrasenfeld im hinteren Teil der Sportanlage Rüti in Henau statt – praktisch gänzlich ohne Zuschauer. Und dies, obwohl für einmal nicht Spieler aus Uzwil und Henau dem Ball nachjagten, sonder die Stars von morgen. Schweizer U20-Nationalspieler waren es, also die zweitälteste Nachwuchs-Generation des hiesigen Fussballs. Die Spieler sind mehrheitlich noch in den Nachwuchsabteilungen der Vereine aktiv, dafür auch bei den grossen Klubs des Landes oder bei ausländischen Vereinen.

Gesucht werden die Nachfolger von Granit Xhaka und Yann Sommer. Federführend ist Bruno Berner, der vergangenes Jahr nach einer mehrjährigen Tätigkeit an der Seitenlinie des SC Kriens U19-Nationaltrainer geworden ist und nun auch diesen Zusammenzug der U20 verantwortet. Es geht darum herauszufinden, wer das Potenzial hat, um bald der U21-Nati und vielleicht dereinst der A-Nationalmannschaft anzugehören. Noch sind die Spieler mit den Jahrgängen 2002 und 2003 vorrangig Experten bekannt und heissen Selmin Hodza, Till Mühlethaler, Tresor Samba und Théo Berdayes.

FC Wil-Goalie: Zuerst krank, dann Nati

Bruno Berner trainiert aktuell die Schweizer U20-Nationalmannschaft. Bild: Eveline Beerkircher

Für einen der gut 20 Akteure, welche diesem achttägigen Zusammenzug angehören, ist es eine Art Heimspiel: Der 19-jährige Marvin Keller ist seit dieser Saison Goalie im Fanionteam des FC Wil und hat sich zum Stammkeeper entwickelt. Trainer Berner sagt:

«Marvin hat bei einem typischen Challenge League-Klub immer zu tun. Das ist gut so.»

Keller ist dabei, obwohl er die vergangene Woche krank – ohne Corona – ausgefallen war. Er steht auf Abruf bereit, sollte die U21-Nati einen weiteren Torhüter brauchen

Für die U20-Auswahl stehen in den kommenden Tagen auch zwei Spiele an. Beide finden im Wiler Bergholz statt. Bevor es am kommenden Montag in einem Länderspiel gegen die U20 Rumäniens geht, findet schon am Donnerstag dieser Woche der Vergleich mit dem FC Wil statt, womit Keller gegen sein eigenes Team spielen dürfte. Wer ist da Favorit? Während Wils Trainer Brunello Iacopetta eher auf die U20-Nati tippt, sagt Berner angesprochen auf die Favoritenrolle: «Genau das wollen wir herausfinden.»

Die Goalies haben neben dem Ball die U21-Nationalmannschaft im Fokus. Bild: Olivier Jordan

Die Trainings finden in Uzwil und Wil statt

Seit Montag ist die U20-Nati in der Region und logiert im Hotel Uzwil. Nach dem ersten Training auf der Rüti werden auch die beiden Übungseinheiten am Dienstag dort stattfinden, ehe vor dem Match gegen den FC Wil am Mittwoch ein Training in Wil über die Bühne geht. Und sonst? Videostudium ist angesagt, in allen Variationen. Auch die Länderspiele der A- und U21-Nationalmannschaft werden verfolgt. Um den Spielern zu verinnerlichen, wo der Weg nach Uzwil und Wil hinführen soll.