NAMENSGEBER Der FC Wil spielt in der Lidl-Arena: Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten zur neuen Bergholz-Namensgebung Der FC Wil, die Wiler Sportanlagen und Lidl spannen per sofort zusammen. Sie haben sich auf ein langjähriges Engagement verständigt. Der Sportpark Bergholz hat nach zweieinhalb Jahren wieder einen Namen. Simon Dudle Jetzt kommentieren 08.06.2022, 19.14 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der Lidl-Arena (von links): Maurice Weber, Benjamin Fust (beide FC Wil), Nathalie Forrer, Raphael Werner (beide Lidl Schweiz), Sabin Rickenbach und Christian Tröhler (beide Wiler Sportanlagen AG). Bild: PD

Nach knapp zweieinhalb Jahren hat der Wiler Sportpark Bergholz wieder einen Namensgeber. Mit Lidl wurde ein Unternehmen an Land gezogen, das in der breiten Öffentlichkeit bekannter ist als der Vorgänger, die IGP Pulvertechnik AG.

Wie wurde der Deal eingefädelt?

Maurice Weber, Präsident FC Wil. Bild: Michel Canonica

Der Anstoss kam von FC-Wil-Präsident Maurice Weber. Der Architekt – er führt das in Wil ansässige Planungs- und Logistikunternehmen Weber + Partner – hatte geschäftlich schon wiederholt mit Lidl zu tun und ging auf das Unternehmen zu. Dann ging es zügig. Die Vertragsverhandlungen waren in knapp drei Monaten abgeschlossen. «Wir haben schnell zusammengefunden», sagt Weber. Er bezeichnet Lidl als «Wunschkandidaten».

Warum investiert Lidl in den Sportpark Bergholz?

Im Fussballbereich ist Lidl bisher nicht vertreten. Dafür werden die Schwinger Samuel Giger und Christian Stucki unterstützt – und mehrere Schwingfeste. «Als in der Schweiz verankerter Detailhändler legen wir grossen Wert auf regionale Partnerschaften und den aktiven Austausch mit der Bevölkerung», lässt das Unternehmen verlauten. Lidl Schweiz betreibt aktuell 161 Filialen, beschäftigt über 4500 Mitarbeitende und hat den Hauptsitz in Weinfelden.

Warum dauerte es so lange, bis der Nachfolger von IGP gefunden wurde?

Warum dauerte es so lange, bis der Nachfolger von IGP gefunden wurde? Zum einen sind Namenssponsorings in der Schweiz weniger verbreitet als anderswo in Zentraleuropa. Von den 20 Stadien der Profi-Fussballklubs tragen neben Wil nur vier den Namen einer Firma: Swisspor (Luzern), Kybun (St.Gallen), Stockhorn (Thun) und Wefox (Schaffhausen) haben sich neben Lidl das Namensrecht gesichert.

Zum anderen spielte Corona nicht in die Karten. Viele Unternehmen hatten während der Pandemie alles andere im Kopf, als einen grossen Sponsoring-Beitrag zu leisten. Weil die Bemühungen, einen Naming-Right-Partner zu finden, nicht fruchteten, zogen die Verantwortlichen eine Agentur bei, welche bei der Suche mithalf.

Wie lange läuft der Vertrag mit Lidl?

Dazu wurde an der Pressekonferenz am Mittwoch nur sehr zurückhaltend und auf Nachfrage Auskunft erteilt. Die Vertragslänge wurde nicht genannt. Lidl-Marketingleiter Raphael Werner sprach von einem «sehr langfristigen Vertrag». Die Laufdauer übersteigt die Fünf-Jahres-Marke. Wie schon bei Vorgänger IGP Pulvertechnik gibt es eine Ausstiegsklausel. Raphael Werner sagt:

«Unsere laufenden Partnerschaften im Sportbereich zeigen, dass wir uns langfristig engagieren.»

Wie viel lässt sich Lidl diese Partnerschaft kosten?

Dazu wurden keine Angaben gemacht. Das überrascht, weil der Betrag dereinst die Runde machen wird. Spätestens dann, wenn die FC Wil 1900 AG anlässlich der Generalversammlung die Zahlen offenlegt. Vorgänger IGP hatte jährlich rund 120’000 Franken für das Bergholz-Namensrecht bezahlt.

Wer profitiert finanziell vom Lidl-Engagement?

Die Wiler Sportanlagen AG (Wispag) und der FC Wil dürfen sich über einen Zustupf freuen. Laut FC-Wil-Medienchef David Hugi wurde ein Verteilschlüssel ausgearbeitet. Wie dieser aussieht, wurde nicht kommuniziert.

Sabin Rickenbach, Geschäftsführerin Wiler Sportanlagen AG. Bild: Raphael Rohner

Werden jetzt die Freibad-Eintritte günstiger?

Auf diesen Sommer hin mussten die Eintrittspreise für das Hallen- und Freibad Bergholz erhöht werden, um das strukturelle Defizit zu bekämpfen. Bis zu elf Franken kostet der Einzeleintritt, womit Wil zu den teuersten Bädern der Ostschweiz gehört. Daran wird sich vorerst nichts ändern. Wispag-Geschäftsführerin Sabin Rickenbach sagt: «Das strukturelle Defizit ist nun mal vorhanden. Das Engagement von Lidl hilft auf einer anderen Schiene. So können wir die Attraktivität steigern.»

Wie heissen die verschiedenen Anlage-Teile des Sportpark Bergholz nun?

Die ganze Anlage nennt sich neu Lidl Sportpark Bergholz. Eine Ausnahme bildet das Fussballstadion, das Lidl-Arena heisst.

Was geschieht mit dem Freibad Weierwise?

Auch das kleinere der beiden Wiler Freibäder gehört zur Wispag. Die Namensgebung von Lidl beschränkt sich aber auf den Sportpark Bergholz. Weierwise bleibt Weierwise.

Ist Lidl Schweiz nun auch Hauptsponsor des FC Wil?

Nein. Lidl ist der Namensgeber des Sportparks Bergholz. Wer in der nächsten Saison Hauptsponsor des FC Wil ist, steht noch nicht fest. In der abgelaufenen Spielzeit war es die Zürcher Firma Immo Zins. Der Vertrag ist ausgelaufen. Derzeit laufen Gespräche, wer Hauptsponsor des Klubs in der Saison 2022/2023 wird.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen