Lidl ist neuer Naming Right Partner vom Sportpark Bergholz Wil

Namensänderung FC Wil und Lidl haben langjährigen Vertrag unterzeichnet: Das Fussballstadion Bergholz heisst neu Lidl-Arena Knapp zweieinhalb Jahre nach dem Ausstieg der IGP Pulvertechnik hat der Wiler Sportpark Bergholz wieder einen Namensgeber. Es handelt sich um den Detailhändler Lidl Schweiz. Der Vertrag läuft während mehr als fünf Jahren. Aktualisiert 08.06.2022, 12.01 Uhr

Partnerschaft eingegangen (von links): FC-Wil-Präsident Maurice Weber, Raphael Werner, Bereichsleiter Marketing von Lidl Schweiz, und Christian Tröhler von der Wiler Sportanlagen AG. Bild: Simon Dudle

Der Sportpark Bergholz wird in den nächsten Jahren von einer neuen Partnerschaft geprägt sein. Die Wiler Sportanlagen AG (Wispag) als Betreiberin des Sportparks Bergholz und der FC Wil als Hauptnutzer des Stadions haben am Mittwoch verkündet, dass mit Lidl Schweiz ein neuer Naming Right Partner gefunden wurde.