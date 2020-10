Nächste NLA-Doppelrunde steht bevor: Die drei Neuzugänge des Badmintonclubs Uzwil blasen zum Angriff Der BC Uzwil spielt am Samstag in Yverdon, am Sonntag empfängt der dreifache Schweizer Meister Lausanne. Unter besonderer Beobachtung steht dabei das neue Uzwiler Trio Zvonimir Durkinjak, Milena Schnider und Cheryl Seinen. Matthias Zindel 21.10.2020, 19.00 Uhr

Überzeugten bei ihrem ersten Auftritt für den BC Uzwil (von links): Milena Schnider, Zvonimir Durkinjak, Cheryl Seinen. Bild: PD

Allen voran steht die 25-jährige Cheryl Seinen. Die Holländerin gehört zu den besten 40 Doppelspielerinnen der Welt und liess zuletzt ihre Klasse auch im Uzwiler Trikot eindrücklich aufblitzen.

Ebenfalls unter Beweis gestellt hat sich der Kroate Zvonimir Durkinjak. Der 32-jährige Routinier zeigte in den beiden Startrunden eine unaufgeregte und solide Leistung. Diese beiden ausländischen Spieler verstärken die Uzwiler seit dieser Saison. Mit dem Ukrainer Artem Pochtarev, der seit längerer Zeit für das NLA-Team spielt, stehen insgesamt drei ausländische Spieler beim BC Uzwil unter Vertrag.

Schnider beweist, dass sie zu den grössten Schweizer Nachwuchshoffnungen zählt

Das dritte neue Gesicht ist die 18-jährige Milena Schnider aus Uster. Ein junges Talent, das in Uzwil zur Klassespielerin reifen will. Schnider gilt als eine der ganz grossen Badmintonhoffnungen in der Schweiz. Dies bewies sie auch in der vergangenen Spielrunde. Im Fraueneinzel verlor sie nur hauchdünn gegen die Schweizer Vizemeisterin Jenjira Stadelmann.

Gemeinsam mit dem neuen Trio werden die Uzwiler auch die nächste Doppelrunde in Angriff nehmen. Am Samstag (14 Uhr) spielen sie auswärts gegen Yverdon, das vor Selbstvertrauen strotzt. Die Westschweizer starteten mit zwei Siegen in die Meisterschaft. Am Sonntag (12.30 Uhr, BZWU Niederuzwil) empfängt der BC Uzwil das Team aus Lausanne. Die Waadtländer starteten mit einem Unentschiedenen und einer knappen Niederlage.

Beide Spiele können auch im Liveticker des BC Uzwil mitverfolgt werden.