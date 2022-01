Im Gedenken an den Wiler St. Peter-Pfarrer Franz Bürgi

Nachruf Gläubig, humorvoll, direkt und manchmal unbequem: Pfarrer Franz Bürgi hat in Wil Spuren hinterlassen Während 15 Jahren war er das geistliche Gesicht der Wiler Pfarrkirche St. Peter. Nun ist Pfarrer Franz Bürgi, kurz vor Heiligabend, 93-jährig zu seinem Schöpfer zurückgekehrt. Josef Fässler 06.01.2022, 10.15 Uhr

Pfarrer Franz Bürgi wirkte ab 1985 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2000 in Wil, bevor er sein Wirken von 2003 bis 2006 interimistisch in den verwaisten Seelsorgeverband Bütschwil-Ganterschwil einbrachte. Bild: PD

Franz Bürgi wurde am 24. Januar 1928 in Einsiedeln geboren. An der dortigen Klosterschule bestand er die klassische Matura. In der Folge nahm er sein Theologiestudium an der Universität Fribourg auf und führte diese an der Päpstlichen Universität des Heiligen Thomas von Aquin in Rom fort und schloss seine umfassenden Studien mit einer Dissertation an seiner alma mater in Fribourg ab.

Am 3. April 1954 wurde er in der Kathedrale St. Gallen zum Priester geweiht. Nach verschiedenen Kaplan- und Pfarrstellen in den Diözesen

St. Gallen und Basel wurde Franz Bürgi im Jahr 1985 zum Pfarrer der Katholischen Pfarr- und Kirchgemeinde Wil gewählt und nahm seine Tätigkeit an der Kirche St. Peter auf. Im Jahr 2000 trat er offiziell in den verdienten Ruhestand.

«Roma locuta causa finita»

Franz Bürgi war ein pflichtbewusster Mann Gottes – so half er nach wenigen Jahren nach seiner «Pensionierung» als erfahrener Seelsorger im Interesse des verwaisten Seelsorgeverbands Bütschwil-Ganterschwil die entstandene Vakanz ab Februar 2003 bis August 2006 zu überbrücken.

Als gebildeter und vielseitig interessierter Mensch stellte er sein Wissen und Können voll und ganz in den Dienst von Gott und seiner Kirche – auch wenn er sich mit der Praktikabilität einzelner Weisungen und Grundsätze der Kurie aus seinem geliebten Rom schwertat. Nach schelmischen Diskussionen in froher Runde schloss er seine Ausführungen mit dem Spruch «Roma locuta causa finita – Rom hat entschieden, die Sache ist erledigt». Im Klartext hiess dies für Franz Bürgi: Nicht praktikabel, also wird die Weisung folgerichtig auch nicht 1:1 angewendet.

Weder Sieger noch Verlierer

Franz Bürgi war ein froher, humorvoller und vor allem ein sangesfreudiger Mensch, wie sich viele Kirchgängerinnen und Kirchgänger von nah und fern in seiner Wirkungszeit als Pfarrer zu St. Peter sicherlich erinnern mögen. Seine Predigten waren kurz, prägnant und kaum je mit rührseligen und abgehobenen Floskeln gespickt. Zu den Menschen war er offen und direkt. Seinem cholerischen Charakter geschuldet, konnten in mancher Grundsatzdiskussion auch die Funken stieben; sei dies im Kollegium des Kirchenverwaltungsrates oder im Team der Seelsorger. Doch nach kurzer Zeit legte sich der aufgewirbelte Staub, die Tonalität wurde wieder vertretbar und nach geführter Schlussdiskussion wurden die getroffenen Entscheide auch von allen getragen und umgesetzt, ohne dass es dabei Sieger und Verlierer gab; eine Qualität von Franz Bürgi und vorgenannter Räte.

Letzte Ruhe bei der St. Peter-Kirche

Franz Bürgi liess sich stark durch Thomas von Aquin inspirieren. So war sein ganzes Wirken als Seelsorger auf Gott gerichtet; auf einen liebenden und nicht strafenden Gott. So stellte er die theologische und philosophische Hinterfragung über das Wesen (Kennen) von Gott in den Hintergrund und die Liebe zu Gott in den Vordergrund. Für diese Haltung und sein Wirken für die Menschen als Seelsorger, sind wir ihm dankbar.

Seinen Wohnsitz behielt Franz Bürgi bis zu seinem Tod in der Äbtestadt Wil. Nun wird er seine Ruhestätte auf dem Priesterfriedhof bei seiner geliebten Kirche St. Peter finden.