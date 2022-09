Nachruf auf Ivan Oberhänsli

Indiskretionen Es war einmal das Amtsgeheimnis – wie Cassis' «Neutralitätsbericht» durch die Medien geisterte

In Bundesbern haben Amtsgeheimnisverletzungen gerade wieder Hochkonjunktur – aber zuletzt zogen die Justiz und Politik die Schrauben an. Was passiert, wenn Bundesbern Gesetze bricht.