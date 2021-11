Nachruf Die Bähnler waren die Familie von Kurt Brägger Der Wattwiler Kurt Brägger war auf den Schienen und Seen zu Hause. Durch seine sozialen Fähigkeiten schloss der ehemalige SBB-Fahrdienstleiter viele Freundschaften. In Wattwil unbekannt, war Kurt Brägger eine originelle Persönlichkeit. Daniel Klingenberg Jetzt kommentieren 30.11.2021, 05.00 Uhr

Oft für einen Scherz aufgelegt: Kurt Brägger (1946-2021) spielt «Schiffspersonal» auf der Schiller auf dem Vierwaldstättersee. Bild: PD

Ein pensionierter Mann steht fast jeden Abend um 20.45 Uhr am Bahngleis in Wattwil und winkt dem Lokführer eines bestimmten Güterzugs zu. Für seine häufigen Ausflüge mit der Bahn stellt er jeweils die Verbindungen zusammen – aber nicht digital, sondern mit den beiden dicken papiernen A5-Kursbüchern des Verkehrsclubs.

Auch auf dem Zürichsee und dem Vierwaldstättersee ist er zu Hause. Wer die Spendertafeln für die Restaurierung von Dampfschiffen genau mustert, findet darauf auch die Inschrift: Kurt Brägger, Wattwil.

Freunde von überall kommen zur Trauerfeier

Wer ist dieser Kurt Brägger? Er ist 1946 in Wattwil geboren und hat zeitlebens hier seine Adresse. Ende Oktober gestalten rund 30 befreundete Personen auf dem Wattwiler Friedhof seine Trauerfeier. Diese sind aber nicht aus der Region, sondern reisen aus verschiedensten Landesteilen an. Jürg Uhlig, ehemaliger Lokführer und im Aargau wohnhaft, hat das Treffen organisiert.

«Weil Kurt seine Freunde von Unterwegs kannte, war es nicht einfach, sie ausfindig zu machen.»

Aber der eine Freund wusste etwas von einem weiteren Freund, und so kam eine stattliche Gruppe zusammen. «Wenn wir alle aufgetrieben hätten, wären es wohl locker über hundert Personen gewesen», sagt Uhlig.

Kurt Brägger am Bahnhof Wattwil bei einer historischen Lokomotive. Bild: PD

Die Trauerfeier besteht aus liebevoll erzählten Kurt-Brägger-Anekdoten. Zu den Gästen gehört auch eine Delegation aus Gersau. Dort hat Brägger als Siebenjähriger das erste Mal Sommerferien verbracht, und immer wieder zieht es ihn an den Vierwaldstättersee. Der «Bote der Urschweiz» würdigt ihn 2016 bei der tausendsten Übernachtung als «treusten Feriengast».

Keine Familie, aber unterwegs zu Hause

Kurt Brägger ist Einzelkind. Seinen Vater verliert er früh, selber gründet er keine Familie. Ausser der Mutter, die bis vor knapp 20 Jahren lebt, hat er kaum Verwandte. Ein Mensch aus dieser familiären Situation könnte leicht sozial isoliert werden.

Nicht so Kurt Brägger: Sein freundschaftliches und kollegiales Netzwerk sind die Bähnler und das Schifffahrtspersonal. Kein Zweifel, seine «Familie» trifft er jeweils unterwegs: In den Zugabteilen in der ganzen Schweiz, auf den Dampfschiffen zwischen Luzern und Flüelen – und auch im Führerstand der Lokomotiven. Denn manch ein Lokführer kann davon berichten, dass plötzlich Kurt Brägger auftauchte, an der Lok klopfte und Einlass verlangte.

Der «Fdl» bittet in die Wärme

Aber auch bei diesem Fundus entstehen Freundschaften nicht von allein. Kurt Brägger hat eine soziale Begabung: «Er ging auf die Menschen zu, war hilfsbereit und ein treuer Freund», sagt Jürg Uhlig. Er kannte Brägger seit den 1990er-Jahren. Dieser arbeitete damals im Bahnhof Dietikon im Limmattal, einem wichtigen Bahnknoten, da einer der grössten Rangierbahnhöfe der Schweiz in der Nähe liegt.

Angefangen hat der Wattwiler bei den SBB im Jahr 1962 mit einer Lehre, er ist in Schmerikon und Stein-Säckingen tätig und arbeitet sich dabei bis zum Fahrdienstleiter hinauf. Im Bähnlerjargon ist das der «Fdl», er steht in der Bähnler-Hierarchiestufe etwa bei den Lokführern. Für das Laienverständis macht der «Fdl» die «Bahn frei» für einen Zug. Denn der Lokführer fährt dort, wo ihn die Gleise und Weichen lenken, und diese «Zugfahrstrasse» stellt der «Fdl» her.

Es ist eine Tätigkeit mit grosser Verantwortung, von der man oft nichts merkt. «Wenn alles gut läuft, hat man im Führerstand keinen Kontakt zum ‹Fdl›», sagt Uhlig. Er hat Brägger denn auch nicht beim Fahren kennen gelernt, sondern als er bei einem Dienstbeginn in Dietikon kalt hatte. Der Fahrdienstleiter Brägger bat ihn ins Stationsgebäude an die Wärme.

Ausgefüllte Pensionsjahre

Mit 60 Jahren lässt sich der Bähnler und Dampferfreund Brägger frühpensionieren. Aber der öffentliche Verkehr bleibt sein Leben. Er nimmt an Fahrplankonferenzen als Gast teil, gibt manchmal Tipps zur Verbesserung.

Und es gibt für ihn eine weitere Leidenschaft: Die «Calypso» und ihr Team. Das Karussell «Calypso» ist ein sternförmiger Chilbiklassiker, und er besucht die Crew jeweils auf ihrer Tour. Anfang Oktober stirbt Kurt Brägger an den Folgen eine Covidinfektion.

