Nachruf: Christian Weber aus Oberuzwil

Nachruf Dem Geschäft, der Natur, aber auch dem Sport verbunden Christian Weber aus Oberuzwil ist im Alter von 68 Jahren verstorben. Er war vielseitig talentiert. Ursprünglich Gärtnermeister im elterlichen Betrieb, leitete er später das Seniorenwohnheim Dörfli in Schwarzenbach. Daneben galt seine Passion der Familie, dem Sport – und dem Engadin. Philipp Stutz 26.07.2022, 10.11 Uhr

Christian Weber war Geschäftsmann und gleichzeitig naturverbunden. Eines seiner charakteristischen Merkmale war sein herzhaftes Lachen. Bild: PD

Christian Weber wurde 1954 in eine Oberuzwiler Gärtnerfamilie hineingeboren. Nach der Schulzeit folgte die Ausbildung zum Landschaftsgärtner und zum eidgenössisch diplomierten Gärtnermeister. Nach dem frühen Tod seines Vaters und einigen Gesellenjahren kehrte er in den elterlichen Betrieb zurück. Mit seinen beiden Brüdern Peter und Heini führte er das Geschäft weiter. Christian engagierte sich auch im Schweizerischen Gärtnermeisterverband und war Mitglied der Schweizerischen Gewerbekammer.

1985 vermählte er sich mit Lilli Stüssi. Der Ehe entsprossen zwei Söhne. Später zog die Familie nach Schwarzenbach. Dort erstellte das Ehepaar ein grosses Mehrfamilienhaus im Dörfli - ein Seniorenwohnsitz war entstanden. Nach zaghaften Anfängen gedieh das Unternehmen zum Erfolg. Vor sechs Jahren übertrugen Webers das Alters- und Pflegeheim ihren Nachfolgern.

Seine Passion galt dem EHC Uzwil

Alles, was mit Sport zu tun hatte, bedeutete für den Verstorbenen eine Herzensangelegenheit. Sei es als Juniorenspieler im Fussball oder als Gründungsmitglied des Tennisclubs Oberuzwil. Ab 1989 galt seine Passion dem EHC Uzwil, dem er von 1996 bis 2001 als Präsident vorstand. Als sich nach guten Leistungen die Möglichkeit zum Aufstieg in die Nationalliga B ergab, blies er das Vorhaben zugunsten geregelter Vereinsfinanzen ab, was nicht überall auf Verständnis stiess. Sein grösster Stolz war es aber, den Club nach getaner Arbeit schuldenfrei seinen Nachfolgern übergeben zu können.

Christian Weber war auch Mitglied der GPK der Gemeinde Jonschwil und der Schulgemeinde Jonschwil-Schwarzenbach. Ausserdem präsidierte er die Raiffeisenbank Schwarzenbach. Sein Alltag bestand jedoch nicht nur aus Arbeit und tätiger Leidenschaft für öffentliche und halböffentliche Obliegenheiten. In geselliger Runde im Kreise seiner Freunde fühlte er sich wohl. Christian war nicht nur ein gradliniger Schaffer – er hatte auch eine geniesserische und humorvolle Seite. Seine lustigen, aber bisweilen auch kritisch-spöttischen Sprüche zeichneten ihn aus. Wortwechsel mit ihm konnten durchaus kontrovers verlaufen, endeten aber immer mit einem herzhaften Lachen.

Seit seiner Pensionierung wurde das Engadin zu seinem Kraftort, an dem er sich im Einklang mit der Natur befand. Er stand mitten im Leben, war noch voller Pläne für die Zukunft. Ehe im Februar die schlimme Nachricht einer schweren, unheilbaren Krankheit eintraf. Sein Wunsch, zu Hause sterben zu können, erfüllte sich. Dort fühlte er sich geschützt und in guten Händen geborgen. Sein Weg führte ihn mit Würde und Gefasstheit ans Ende des weltlichen Lebens. Am Sonntag, 19. Juni, ist Christian Weber gestorben.