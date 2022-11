MateriaBona rettet fabrikneue Konsumgüter vor der Vernichtung

MateriaBona, gegründet im Dezember 2021, ist Lizenznehmerin des IKDI-Netzwerks (In Kind Direct International), das 1996 unter der Schirmherrschaft des heutigen Königs Charles III. im Vereinigten Königreich gegründet wurde.

IKDI unterstützt MateriaBona mit dem Wissen und der Erfahrung seiner Mitglieder in allen Tätigkeitsbereichen. Die derzeit vier Mitglieder von IKDI (In Kind Direct in Grossbritannien, Dons Solidaires in Frankreich, Innatura in Deutschland und In Kind Direct in Singapur) haben bisher Produkte mit einem Wert von über 680 Millionen Franken vertrieben. (ahi)