Nachdem die Parteien intervenierten: Stadtrat erlaubt Standaktionen am Bahnhof Wil nun doch In einem Vorstoss verlangten die Wiler Parteien, das Verbot von Standaktionen auf dem Bahnhofplatz aufzuheben. Der Stadtrat hat ihre Forderung erhört. Gianni Amstutz 20.08.2020, 17.31 Uhr

Neu dürfen Parteien auch auf dem Bahnhofplatz Standaktionen durchführen. Bild: PD

In etwas mehr als einem Monat wird in Wil gewählt. Überall in der Stadt sind Plakate zu sehen, Flyer flattern in die Briefkästen und an jedem Wochenende werben die Politiker an Standaktionen um die Gunst der Wählerinnen und Wähler.