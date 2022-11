Nachbarschaftsstreit Rutishauser Gartencenter in Wil bleibt definitiv geschlossen – eine Einsprache hat die Dachsanierung blockiert Schon länger ist das Gartencenter an der Fürstenlandstrasse geschlossen. Gleich zweimal wurden die Sanierungsarbeiten unterbrochen – erst durch einen Rekurs, dann aufgrund einer Einsprache aus der Nachbarschaft. Nun bleibt das Gartencenter dauerhaft geschlossen. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 30.11.2022, 05.00 Uhr

Das Gartencenter der Rutishauser AG bleibt definitiv geschlossen. Der Adventsschmuck wird deshalb draussen ausgestellt. Bild: Sabrina Manser

Pflanzentöpfe, Tannenzweige und Dekorationen für die Weihnachtszeit sind beim Gartencenter der Rutishauser AG in Wil vor dem Gewächshaus ausgestellt. Die Scheiben dahinter sind mit einem schwarzen Stoff verhängt. Den Adventsschmuck und Gartenutensilien draussen anbieten statt drinnen: Das wird künftig so bleiben. Denn nun ist klar, dass das Gartencenter dauerhaft geschlossen bleibt. Dies bestätigt Marianne Meier-Rutishauser, Geschäftsführerin der Rutishauser AG.

Grund dafür ist ein Nachbarschaftsstreit. Genauer: Eine Einsprache blockiert die Sanierung beim Gartencenter seit einem Jahr.

Bauarbeiten wurden wegen Rekurs gestoppt

Marianne Meier-Rutishauser, Geschäftsführerin der Rutishauser AG. Bild: PD

Angefangen hat alles mit einem Hagelsturm im Sommer 2021, bei dem das Treibhausdach durchlöchert wurde. «Nach der Rücksprache mit der Stadt Wil haben wir mit der Dachsanierung begonnen, bis dann ein Rekurs aus der Nachbarschaft eingegangen ist», sagt Marianne Meier-Rutishauser. Die Sanierungsarbeiten mussten schliesslich gestoppt werden, das Gartencenter war vorübergehend geschlossen.

«Die Frage, ob das Vorhaben baubewilligungspflichtig ist oder nicht, wurde aufgeworfen.»

Meier-Rutishauser erklärt: «Das Problem ist, dass die Stahlkonstruktion aus den 50er-Jahren stammt. Das neue Material hat nicht mehr in die alten Profile gepasst.» Kurzum: Die ganze Gewächshaushülle hätte erneut werden müssen. Die Grösse wäre aber dieselbe geblieben, betont die Geschäftsführerin. «Dass es dafür eine Baubewilligung braucht, haben wir erst später erfahren», sagt sie. Schliesslich sei ein gerichtlicher Entscheid vorgelegen, der besagte, dass es eine Baubewilligung brauche.

Im Gartencenter ist es leer geworden. Bild: Sabrina Manser

Baugesuch wurde eingereicht und zurückgezogen

«Das Baugesuch wurde im Frühling nachgereicht», fährt Meier-Rutishauser fort, «dann kam es erneut zu einer Einsprache.» Der Baustopp verlängerte sich. Die Geschäftsführerin sagt: «Bis zum nächsten Frühling können wir nicht auf eine positive Rückmeldung hoffen.» Deshalb habe man sich dazu entschieden, das Gartencenter definitiv zu schliessen. Das Baugesuch wurde zurückgezogen.

Meier-Rutishauser sagt:

«Für uns hat es einfach keinen Sinn gemacht, dranzubleiben.»

Denn es sei zu erwarten gewesen, dass auch die Einsprache wieder an die nächste Instanz weitergezogen würde. «Ein solches Verfahren braucht sehr viel Energie», sagt sie zur Begründung des Entscheids.

Der Blumenladen neben dem Gartencenter bleibt nach wie vor offen. Bild: Sabrina Manser

Gartencenter bleibt vorerst stehen

Für die Kundinnen und Kunden habe man versucht, eine Alternative anzubieten, habe aber in nützlicher Frist nichts auf die Beine stellen können, sagt Meier-Rutishauser. Schliesslich habe man seit dem Frühling einige Produkte im Aussenbereich angeboten. Die Adventsausstellung habe man in diesem Jahr in Wil nicht machen können. Nun komme man im Gartenbereich aber sowieso in eine Ruhephase, sagt die Geschäftsführerin. Das Blumengeschäft ist aber über all die Zeit offen geblieben und der Adventsverkauf findet nun in der Floristik statt. Das Blumengeschäft in Wil bleibt weiterhin bestehen. Auch zu Entlassungen ist es nicht gekommen.

Wie es nun mit dem Gartencenter weitergeht, sei noch unklar, sagt die Geschäftsführerin. «Mittlerweile sind aufgrund der Witterung und des kaputten Dachs noch weitere Schäden hinzu gekommen.» Die Sanierung wäre nun eine noch grössere Investition. «Das Gartencenter, wie man es bisher kannte, wird es nicht mehr geben», stellt sie klar. Das Gebäude bleibe momentan noch stehen.

