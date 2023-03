Rutishauser sucht neuen Standort für Gartencenter

Nachbarschaftsstreit Die Suche nach einem neuen Standort für das Rutishauser Gartencenter läuft – währenddessen wird auf Facebook teils heftig über die Schliessung diskutiert Das Gartencenter der Rutishauser AG in Wil ist dauerhaft geschlossen. Eine Einsprache blockierte Sanierungsarbeiten. Nun sucht die Rutishauser AG nach einem neuen Standort für das Gartencenter. Das Blumengeschäft bleibt nach wie vor an der Fürstenlandstrasse. Sabrina Manser 10.03.2023, 16.30 Uhr

Das Rutishauser Gartencenter in Wil bleibt dauerhaft geschlossen. Bild: Sabrina Manser

Bald decken sich Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner wieder mit Erde, Samen und Setzlingen ein, die Gartensaison startet demnächst. Das Rutishauser Gartencenter in Wil bleibt derweil geschlossen. Grund dafür ist ein Nachbarschaftsstreit. Eine Einsprache blockierte die Sanierung des Gartencenters, das bei einem Hagelsturm beschädigt wurde. Nach einem längeren Hin und Her, nach Einsprachen und Rekursen aus der Nachbarschaft, entschied sich die Rutishauser AG schliesslich, das Gartencenter dauerhaft zu schliessen.

Das ärgert einige Wilerinnen und Wiler. Auf der Facebook-Seite «Du bisch vo Wil wenn» wurde die letzten Tage teilweise intensiv über die Vorkommnisse diskutiert. Viele zeigen ihr Unverständnis darüber, wie es so weit kommen konnte und eine Einsprache nun dazu geführt habe, dass das Gartencenter nicht wieder öffnet.

Kundinnen und Kunden äussern immer wieder Unmut

Marianne Meier-Rutishauser, Geschäftsführerin Rutishauser AG Bild: PD

Inzwischen sucht die Rutishauser AG nach einem neuen Standort für das Gartencenter. Wie die Geschäftsführerin Marianne Meier-Rutishauser sagt, sei es aufgrund des benötigten Platzes schwierig, etwas in Wil zu finden. Es könne deshalb sein, dass das Gartencenter neu ausserhalb der Stadt sein werde. Was am aktuellen Standort bleiben wird, ist das Blumengeschäft.

Immer wieder gehen auch Rückmeldungen ein – per Mail, Telefon oder persönlich. Meier-Rutishauser sagt: «Die Kundinnen und Kunden finden es sehr schade, dass das Gartencenter geschlossen bleibt.» Man spüre, dass es ein Bedürfnis sei, Materialien für den Garten in Wil einzukaufen.

Deshalb biete man einige solche Produkte nach wie vor an, sagt die Geschäftsführerin. Diese würden wie im vergangenen Jahr ausserhalb des Gartencenters aufgestellt. «Wir sind für dieses Angebot noch auf der Suche nach Personal.» Zwei Stellen seien im Outdoor-Bereich ab dem Frühling offen. Als vergangenes Jahr klar wurde, dass das Gartencenter schliesst, hätten sich fünf Mitarbeitende neu orientiert. «Jemand hat intern gewechselt, die anderen haben von sich aus gekündigt», erklärt Meier-Rutishauser.

Was mit dem leer stehenden Gebäude nun passiert, ist unklar. «Wir möchten mit einer Machbarkeitsstudie herausfinden, was an diesem Ort in Zukunft möglich ist.» Doch zuerst gehe es darum, möglichst rasch einen neuen Standort für das Gartencenter zu finden, sagt Meier-Rutishauser.