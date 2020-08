Nach Niederlagen gegen Spitzenteams: Rickenbach-Wilen hat kaum noch Chancen auf die NLA-Finalrunde Die erste Mannschaft der Faustballgemeinschaft Rickenbach-Wilen bietet den Favoriten Diepoldsau und Oberentfelden über weite Strecken Paroli, bleibt aber bei der Heimrunde ohne Punkte. Herbert Brägger 23.08.2020, 15.07 Uhr

Philipp Jung und seine Teamkollegen der FG Rickenbach-Wilen spielten stark auf, zu Punkten reichte es aber dennoch nicht. Bilder: Tim Frei

Das erste Equipe der Faustballgemeinschaft Rickenbach-Wilen strebte an der NLA-Heimrunde Punkte an. Keine einfache Aufgabe, standen in der zweitletzten Runde doch Partien gegen Meister Diepoldsau und den Dritten Oberentfelden auf dem Programm. Der Gastgeber musste aber punkten, um seine Chance auf die Finalrunde zu wahren. Mit erst zwei Zählern aus vier Spielen ging es für ihn auch darum, sich ein Polster auf den Barrageplatz zu verschaffen.