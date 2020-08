Nach neun Monaten ist die Wartezeit vorbei: Die regionalen Fussballer dürfen am Wochenende endlich wieder Ernstkämpfe bestreiten Einige Amateurclubs der Region stehen am Freitag, Samstag oder Sonntag in der Cup-Vorrunde im Einsatz. So etwa die 2.-Liga-Teams vom FC Sirnach und dem SC Bronschhofen. Tim Frei 06.08.2020, 18.32 Uhr

Tsega Khangsar (in Orange) und Bronschhofen wollen am Samstag gegen Dardania St. Gallen eine Runde weiterkommen. Bild: Tim Frei

Darauf mussten die regionalen Amateurfussballer lange warten: Nach neun Monaten kommt es an diesem Wochenende mit der ersten Cup-Vorrunde endlich wieder zu Pflichtspielen. Für Sirnachs 2.-Liga-Team geht es bereits am Freitagabend um 20.30 Uhr los, auswärts gegen den FC Berg aus der 4. Liga. Am Samstag steht der SC Bronschhofen (2. Liga) bei Dardania St. Gallen im Einsatz, das eine Liga tiefer spielt. Anpfiff der Partie ist um 16.30 Uhr. Insgesamt kämpfen acht weitere Teams aus der Region um den Einzug in die nächste Runde: