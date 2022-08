Musiktheater Nach Kontroverse um Stück über russischen Zaren: Musiktheater Wil kündigt neue Theatersaison für 2024 an Der Verein Musiktheater Wil wird von Januar bis März 2024 seine nächste Theatersaison durchführen. Ursprünglich war sie bereits für 2023 vorgesehen. Doch aufgrund des Stücks «Zar und Zimmermann» über einen russischen Zaren wurde die Theatersaison 2023 in diesem Frühjahr abgesagt. 17.08.2022, 11.20 Uhr

Das Musiktheater Wil, hier bei der Inszenierung von «La Traviata» im Jahr 2015. Bild: Caro Nadler

Der Verein Musiktheater Wil führt in seiner nächsten Theatersaison die Oper «Cavalleria Rusticana» von Pietro Mascagni auf. Die Inszenierung findet von Januar bis März 2024 in der Wiler Tonhalle statt. Dies schreibt der Verein in einer Mitteilung.