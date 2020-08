Nach bewaffnetem Überfall auf Landi in Goldingen: Räuber flüchtet mit E-Bike Am Montagabend hat ein unbekannter Täter eine Landi-Filiale in Goldingen überfallen. Der bewaffnete Mann raubte das Kassengeld in der Höhe von mehreren hundert Franken und flüchtete. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen. 11.08.2020, 08.48 Uhr

Der Unbekannte war mit einem Messer bewaffnet. Symbolbild: Fotolia

(kapo) Ein unbekannter Mann betrat kurz nach 18 Uhr über den Haupteingang die Landi-Filiale an der Laupenstrasse in Goldingen. Er forderte mit vorgehaltenem Messer eine Mitarbeiterin auf, ihm das Bargeld aus der Kasse zu übergeben. Er verstaute das Deliktsgut in der Höhe von mehreren hundert Franken in einer schwarzen Stofftasche und flüchtete in Richtung Käserei. Dort stieg er nach ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei St.Gallen auf ein E-Bike und fuhr damit in Richtung Laupen. Eine sofort eingeleitete Nahfahndung blieb laut Polizeimitteilung ohne Erfolg.