Nach 42 sagt er Adieu: Henauer Wirt beendet per Ende Jahr seine Wirtetätigkeit Hansueli Roth wird im Dezember nach 42 Jahren seine Wirtetätigkeit auf dem Restaurant Sonnenhof in Henau beenden. Er blickt bescheiden zurück auf seine Karriere. Was mit der Liegenschaft geschehen wird, ist allerdings noch unklar. Philipp Stutz 19.08.2020, 17.00 Uhr

Während 42 Jahren war Hansueli Roth Gastgeber auf dem «Sonnenhof» in Henau. «Ich habe immer Vollgas gegeben», sagt er. Das war für ihn gleichbedeutend mit hoher Präsenzzeit. Vor allem an Wochenenden. Denn dann ist sein Lokal meist bis auf den letzten Platz besetzt. Oft fehlte dem Koch und Gastgeber die Musse, um die Ruhe für sich selbst zu finden. «Ich musste meist mit wenig Schlaf auskommen», gesteht der 71-Jährige.

Das Wohlergehen seiner Gäste stand immer im Vordergrund. Das wurde von der Klientel geschätzt, und der Erfolg blieb nicht aus. «Ich habe einfach Freude an meiner Kundschaft», sagte er in der Rubrik «Zu Tisch» in dieser Zeitung und fügte hinzu: «Sie ist meine Familie.» Und das über Generationen hinweg.

Für die anderen da zu sein, für sich selbst wenig Zeit zu haben, das hatte er bereits in seinen Jugendjahren gelernt. War Hansueli Roth doch in einer Wirtefamilie aufgewachsen. Bis heute hat ihn die Faszination der Gastronomie nicht losgelassen.

«Warm gekocht und kalt gedeckt»

Hansueli Roth hat die Kochkunst von der Pike auf gelernt. Seiner Ausbildung in Engelberg folgten Stationen in Davos, St. Moritz, Deutschland, Österreich, Amerika und Kanada. Er blättert in einem reich bebilderten Buch. Und erkennt sich in einer Kochbrigade im Grandhotel Waldhaus in Schuls-Tarasp wieder. «Das war eine schöne Zeit damals», erinnert er sich.

Urkunden an den Wänden des heimeligen Lokals dokumentieren seine gastronomischen Fähigkeiten. «Warm gekocht und kalt gedeckt.» Dafür hat er eine Goldmedaille in Berlin erhalten. Und auch an Basel erinnert ein lobender Eintrag im Culinarium. Doch der begnadete Koch bleibt bescheiden. «Das alles ist lange her.»

Für viele Gourmets blieb der «Sonnenhof» am Dorfrand von Henau ein Geheimtipp. «Essen und Bedienung sind Spitze», heisst es etwa in einer Bewertung auf einem Onlineportal: «Alles ist immer frisch und qualitativ hochwertig. Der Gastgeber ist herzlich, und die Portionen sind grosszügig.» Im «Sonnenhof» gibt es zudem Suppléments in Form eines zweiten Tellerservices.

Zukunft der Liegenschaft ist ungewiss

Doch Ende Jahr wird Schluss sein. Hansueli Roth hat sich entschlossen, seine Wirtetätigkeit zu beenden. Was mit der Liegenschaft an der Felseggstrasse geschieht, die in seinem Eigentum steht, ist ungewiss. Ein Verkauf sei möglich. Und damit verbunden die Hoffnung, dass der «Sonnenhof» als Speiserestaurant weitergeführt werden könnte. Für ein junges Wirtepaar erkennt Roth für das Restaurant mit Saal und Wohnung durchaus Perspektiven.

1978 hat Hansueli Roth auf dem «Sonnenhof» begonnen. «Mit wenig Vorschusslorbeeren», wie er betont. Es benötigte Zeit, um sich zu etablieren. Doch bald zeigte das Konzept Erfolg. Seine Kochkünste sprachen sich herum.

«Ich brauchte keine Werbung, um auf mich aufmerksam zu machen.»

Hansueli Roth durfte sich während all der Jahre stets auf gutes Personal in Küche und Service verlassen. Er erwähnt explizit seine Schwester Elisabeth Köpfli, die ihn immer unterstützt hat. Gäste aus verschiedenen gesellschaftlichen Schichten treffen sich in seinem Lokal. «Ich konnte mich entfalten. Und es bereitet mir Freude, auf eine solch gute Kundschaft zu zählen. Das ist alles andere als selbstverständlich.»

Am 27. Dezember das letzte Mal geöffnet

Denn die gesellschaftlichen Veränderungen und Probleme, mit denen sich die Gastronomie heute konfrontiert sieht, sind ihm bekannt. Doch er mag nicht klagen. «Ich werde die Gastlichkeit vermissen», gesteht Hansueli Roth. Ebenso die vielen Bekanntschaften und Freundschaften, die in all den Jahren entstanden sind. Am 27. Dezember wird er seinen Gästen Adieu sagen. Gutscheine können bis dann eingelöst werden.

«Meine Zeit als Gastgeber ist abgelaufen. Ich will mein Leben noch etwas geniessen.»