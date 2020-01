Nach 12 Jahren ist Schluss: Bruno Eschmann tritt aus dem Gemeinderat von Niederbüren zurück Nach drei Amtsperioden verlässt FDP-Politiker Bruno Eschmann den Gemeinderat auf Ende Jahr. Tobias Söldi 16.01.2020, 17.15 Uhr

Politker, Obstbauer und Zwetschgenbrenner: Bruno Eschmann aus Niederbüren. Bild: Urs Bucher

Man darf es wohl sagen: Bruno Eschmann hat das politische Leben in Niederbüren mitgeprägt. Der Präsident der FDP Ortspartei Niederbüren sitzt seit drei Amtsperioden, seit zwölf Jahren also, im Gemeinderat. Bei der letztjährigen Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger für den zurückgetretenen Gemeindepräsidenten Niklaus Holenstein engagierte sich Eschmann als Präsident der eigens dafür gegründeten Findungskommission. Auch im Zusammenhang mit dem Streit um das Textilmuseum meldete er sich zu Wort. Bekannt sind auch die Edelbrände und Liköre seiner Säntisblick Destillerie, die er in Niederbüren betreibt.