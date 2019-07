Mysteriöse Bremsspuren sind erklärbar: Ein Blick hinter die Kulissen der Fahrzeugprüfstelle in Oberbüren

Jährlich werden im Kanton St. Gallen 135'000 Fahrzeuge geprüft von Motorrädern bis hin zu Baumaschinen; davon zirka 44'000 in Oberbüren – eine der fünf Prüfstellen. An der Eröffnung 1972 waren es zwei Prüfbahnen. 1992 kamen weitere zwei hinzu – bei laufendem Betrieb. Anfänglich arbeiteten in Oberbüren vier bis sechs Experten, heute sind es 19 im 90- bis 100-Prozentpensum.

Unterdessen stösst die Prüfstelle wieder an ihre Grenzen: Ein Aufenthaltsraum und ein Besprechungszimmer fehlen, zudem sind die sanitären Anlagen der Mitarbeitenden nicht geschlechtergetrennt. Auch die Platzverhältnisse um die Prüfstelle entsprechen nicht mehr den Bedürfnissen. So können etwa nicht alle Führerprüfungskategorien angeboten werden. Eine Zusammenlegung mit der Prüfstelle Winkeln – zwecks Effizienzsteigerung – an einem neuen Standort ist schon länger im Gespräch. (dh)