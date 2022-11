Wil: Letztes BandXost-Qualifikationskonzert vor dem Finale 2022

Letztes Qualifikationskonzert des «bandXost»-Wettbewerbs in Wil: Finalisten stehen noch nicht fest

Beinahe rappelvoll war der Gare de Lion in Wil am Samstagabend. Denn zu den sieben Bands gesellte sich auch viel Publikum. Es war das letzte von neun Qualifikationskonzerten für das «bandXost»-Finale vom 26. November in St. Gallen.