Das DJ-Duo Utope produziert seit 2017 ihre eigene Musik

Zwei ehemalige Wiler Kantischüler bilden das DJ-Duo Utope Seit 2017 produzieren Andri Bernhardsgrütter aus Niederbüren und Niels Fluder aus Bronschhofen ihre eigene Musik. Daneben studieren sie noch und betreiben Social-Media-Kanäle. Noémi Sutter 14.10.2022, 18.04 Uhr

Das DJ-Duo legte im Klub Mäx in Zürich auf. Bild: PD

Zuerst drückten sie gemeinsam die Schulbank, nun stehen sie zusammen hinter dem DJ-Pult: Andri Bernhardsgrütter aus Niederbüren und Niels Fluder aus Bronschhofen produzieren seit fünf Jahren ihre eigene Musik unter dem Namen «Utope». Ihre Musik lasse sich am besten als «Melodic Dance Pop» beschreiben, sagen die DJs. Die beiden lernten sich an der Kantonsschule in Wil kennen, weil sie in der gleichen Klasse waren. Fluder hatte den Schwerpunkt Bio und Chemie und Bernhardsgrütter Mathematik und Physik.

Momentan studieren die beiden 21-Jährigen. Bernhardsgrütter studiert Informatik und wohnt in einer Wohngemeinschaft in Zürich Oerlikon. In seiner Freizeit gehe er fast jeden Tag joggen. Zudem ist er auf den sozialen Medien wie Instagram und Tiktok aktiv. Der grösste Teil seiner Freizeit verbringt Bernhardsgrütter jedoch mit Musik. Er sagt: «Das ist meine Leidenschaft.»

Fluder studiert in Winterthur Physiotherapie. Er ist nicht nur DJ, sondern auch Akrobat, nämlich beim Duo Handstand Brothers. Seit 2016 trainieren Fluder und sein Akrobatikpartner Raffael Koch gemeinsam. Dies zweimal pro Woche, wie Fluder sagt. Sie zeigen ihre Show an Hochzeiten, Firmenevents oder in Fernsehproduktionen. Im Jahr 2019 machten sie bei der Talentshow «Das Supertalent» in Deutschland mit.

Utope legt in Clubs und bei Studentenpartys auf. Bild: PD

Im Biounterricht am Namen getüftelt

Doch was die beiden verbindet, ist klar das Musikmachen. Alles begann, als Bernhardsgrütter vor ein paar Jahren zu Weihnachten ein Programm für den Laptop zum Musikproduzieren erhielt. Die beiden sagen:

«Gemeinsam tauchten wir in die Welt der Musik ein.»

Schliesslich begannen sie, gemeinsam Musik zu produzieren. Während des Biounterrichts überlegten sie sich einen Namen. An einer Wand hing ein Plakat, auf dem Bakterien zu sehen waren. Eines davon fiel ihnen besonders auf und so kam es, dass sie ihr Duo danach benannten. «Der Name Utope ist ein abgeänderter Bakterienname.» An den richtigen Namen können sie sich nicht mehr erinnern.

Bühne eröffnen für DJ Felix Jaehn

Seither haben sie einige Songs produziert. Diese sind auf verschiedenen Labels wie Soave, TGR Music und Casual Jam Records veröffentlicht. Labels sind Markennamen zum Vertrieb von musikalischen Werken. Die beiden treten aber auch regelmässig auf Studentenpartys an ihren Hochschulen und verschiedenen Clubs in der Schweiz auf.

Ein Highlight sei der Auftritt im Kaufleuten-Club in Zürich gewesen. Sie durften die Bühne für Felix Jaehn, einen bekannten DJ, eröffnen. Ebenfalls legten sie an einem Jubla-Fest in Jonschwil, im BBC Gossau und in der Südbar in St.Gallen auf. Einer ihrer meistgestreamten Songs lautet «Cold Nights».

«Der Song wurde eine halbe Million Mal gestreamt.»

Einen Lieblingssong haben die beiden nicht. Es komme auf den Beat, den Text und die Stimme an. «Oftmals gefällt mir in einem Lied die Stimme mehr und in einem anderen der Beat», erklärt Bernhardsgrütter.

Der Auftritt von Utope im Club Kaufleuten Zürich. Quelle: Youtube

Auch auf Social Media sind sie aktiv, und dies mit Erfolg

Das DJ-Duo produziert nicht nur Musik, sondern ist auch auf den sozialen Medien wie Instagram und Tiktok aktiv. Bespielt werden die beiden Kanäle vor allem von Bernhardsgrütter. «Wir haben auf beiden Plattformen insgesamt 150 Millionen Aufrufe», sagt er. Auf die Frage, warum sie mit Social Media gestartet haben, antwortet Bernhardsgrütter: «Unser damaliges Label hat uns geraten, damit anzufangen, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen.»

Die ersten paar Videos hätten kaum Aufrufe generiert. Erst als sie den Inhalt angepasst haben, gingen die Klickzahlen hoch. Mittlerweile hat Bernhardsgrütter auf Tiktok 270'000 Followers und knapp elf Millionen Likes. Seine Videos seien vor allem auf die Musik bezogen. «An Studienanlässen oder an der Olma und Offa wurde ich von Zuschauenden erkannt.»

Neuer Song wurde veröffentlicht

In der jüngeren Vergangenheit arbeiten Bernhardsgrütter und Fluder an neuen Songs mit anderen Produzenten, Sängern und Songwritern zusammen. Am Freitag wurde ihr neues Lied «Don't Call Me Up», zu Deutsch «Ruf mich nicht an», zusammen mit der Sängerin Jules veröffentlicht.

Bernhardsgrütter nehme sich auch während des Studiums Zeit für die Musik. Es ist sein Ausgleich. Er sagt: «Ich brauche den Druck von Studium, Musik und Sport.» Während der Prüfungsphase schraube er mit dem Musikmachen runter.

Dasselbe gilt für Fluder. «In strengen Phasen reduziere ich die Trainings und muss ganz auf die Musik verzichten.» Oftmals seien auch die Shows des Akrobatikduos und die Auftritte von Utope am selben Abend. «Das Gute ist, dass man als DJ auch alleine auflegen kann», sagt Fluder. «Ja, aber es macht nicht gleich viel Spass», ergänzt Bernhardsgrütter mit einem Lachen.