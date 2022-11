Musical «Wir konnten uns mit der Priorin des Klosters Fahr unterhalten»: Conny Dierauer-Jahn über die Vorbereitung auf das Musical «Sister Äct» Die erfolgreiche und bekannte Sängerin, Schauspielerin und Tänzerin Conny Dierauer-Jahn aus Wilen ist zurück auf der grossen Musicalbühne. Ab November spielt sie die Mutter Oberin in «Sister Äct». Zita Meienhofer Jetzt kommentieren 01.11.2022, 12.00 Uhr

Conny Dierauer-Jahn freut sich auf ihre Premiere am 6. November als Mutter Oberin im Musical «Sister Äct». Bild: Hanspeter Schiess

Ob sie «Sister Act – eine himmlische Karriere» damals, 1992, im Kino gesehen hatte, das weiss Conny Dierauer-Jahn nicht mehr. Begeistert hat dieser Film sie allerdings von Beginn an. Vor 30 Jahren war er in aller Munde und es gab wenige, die die amerikanische Komödie mit den singenden Nonnen nicht gesehen hatten. «Sister Act» war ein lustiger Film, einer, der sich für einmal in einem etwas anderen Umfeld abspielte.

Zudem war da die Whoopi Goldberg, eine Schauspielerin mit Charisma und die Mutter Oberin, gespielt von Maggie Smith. Über sie sagt Conny Dierauer-Jahn: «Eine hervorragende Schauspielerin, ich liebe sie.»

Die Mutter Oberin (rechts), diese Rolle wollte Conny Dierauer-Jahn gerne spielen. Bald ist es soweit. Auf dem Bild aus der Probe unterhält sie sich mit Deloris (Fabienne Louves). Bild: Christian Knecht

Genau diese Mutter Oberin hatte es der Wilener Sängerin angetan. Als sie hörte, dass den Verantwortlichen von «Sister Äct», jenem Musical, das im Herbst 2020 im Bernhard Theater in Zürich hätte aufgeführt werden sollen, noch jemand für die Mutter Oberin fehlte, meldete sich Conny Dierauer-Jahn umgehend.

«Sister Äct»: der Inhalt Die Handlung basiert auf dem Kino-Blockbuster mit Whoopi Goldberg. Die erfolglose Nachtclubsängerin Deloris van Cartier wird Zeugin eines Mordes. Von der Polizei in Schutzhaft genommen, kommt sie an den vermeintlich sichersten Ort: in ein Kloster. Als Nonne verkleidet, findet sie schnell Fans unter ihren Mitschwestern. Nur die strenge Mutter Oberin ist gar nicht begeistert von der neuen Klosterschülerin. Denn diese verhilft dem etwas verstimmten Klosterchor kurzerhand zu wahrhaft göttlicher Gesangsqualität. Der Ruhm der Gospel-Nonnen macht die Gangster auf die Truppe aufmerksam. (PD)

An einem Donnerstag kam das Ja zum Casting, das bereits am Montag darauf stattgefunden hat. Conny Dierauer-Jahn sagt: «Das war dann grad etwas heftig, zumal ich am Wochenende noch abwesend war.» Sie hatte einen lustigen Text in Schweizerdeutsch vorzutragen und das Solo der Mutter Oberin vorzubereiten. Nervös sei sie gewesen wie immer, sagt sie. Letztlich klappte es und Conny Dierauer-Jahn hatte die Rolle im Sack. Sie sagt:

«Ich habe mich sehr über die Zusage gefreut.»

Etliche Jahre war sie auf den grossen Musicalbühnen zu Hause

Conny Dierauer-Jahn war zuvor etliche Jahre nicht mehr auf der ganz grossen Bühne gestanden, wo sie vor ihrem Muttersein zu Hause war. Die medizinische Praxisassistentin absolvierte ihre Ausbildung in Gesang, Tanz und Schauspiel in Zürich und Paris. Es folgten Rollen in verschiedenen Musicals wie «Hotel Happy End» oder «West Side Story», eine Schweizer Tournee mit «Varieté, Varieté» und Auftritte im Schweizer Fernsehen.

Einer der grössten Erfolge feierte sie 1995 als «Reachel» in der Uraufführung des Erfolgsmusicals «Space Dream» in Baden. Es folgten etliche Engagements auf Musicals- und Operettenbühnen und 1998 spielte sie an der Seite von Uwe Ochsenknecht in «Dracula».

Zudem war sie auch als Choreografin tätig – unter anderen für das Musical «Sister Act», das die Musical Company St.Gallen um die Jahrtausendwende in der St.Leonards-Kirche aufführte. Das war zu jener Zeit, als das Musical «Sister Act» in der heute bekannten Form noch nicht existierte.

Die Sängerin und Schauspielerin aus Wilen wurde Mutter und stand somit weniger auf den Musicalbühnen, sondern trat vermehrt auf Kleinkunst- oder Konzertbühnen auf – aktuell als Loopkünstlerin oder im Quartett mit «Les Deux en plus».

Wieder auf einer grossen Bühne spielen zu können, darauf freute sich Conny Dierauer-Jahn (rechts). Bild: Christian Knecht

Inspiration aus dem Kloster Fahr

Doch nun ist es wieder soweit: Die Wilenerin wird in der Maag-Halle in Zürich die Mutter Oberin in «Sister Äct – ein himmlisches Musicäl» spielen, das erstmals in Schweizerdeutsch aufgeführt wird. Nachdem die Produktion um zwei Jahre verschoben werden musste, stand die damals geplante Lokalität nicht mehr zur Verfügung.

Die Darstellenden aus der Ostschweiz Weitere Künstlerinnen und Künstler aus der Region sind am Musical «Sister Äct» beteiligt: Eric Hättenschwiler, Kurt Schrepfer, Martina Holstein sowie Tonmeister Gögs Andrighetto. (zi)

Im Wechsel mit Sandra Studer tritt Conny Dierauer-Jahn als Mutter Oberin zwischen Anfang November und Ende Januar auf. Diese grössere Bühne sei eine Herausforderung, auf die sie sich freue, sagt sie.

Im September hatten die Proben begonnen und zuvor hatten die spielenden Nonnen sich im Kloster Fahr genügend Inspiration geholt. Conny Dierauer-Jahn erklärt:

«Wir hatten uns eingehend mit der Priorin des Klosters Fahr unterhalten können.»

Ein spannendes Erlebnis, denn die beiden «Oberinnen» durften der Priorin ihre Fragen stellen, sich die Realität genau anschauen.

Zurzeit herrscht intensiver Probebetrieb. Von zehn Uhr morgens bis abends sechs Uhr wird geprobt. «Eine anstrengende Zeit, aber es ist mega cool, mit diesen Leuten, mit Walter Andreas Müller, Sandra Studer oder Fabienne Louves zusammen zu sein», sagt Conny Dierauer-Jahn.

Die Zusammenarbeit mit den anderen Darstellenden wie Sandra Studer (links), Fabienne Louves (Mitte), Gigi Moto (2. v. r.) oder Walter Andreas Müller (rechts) schätzt Conny Dieraurer-Jahn sehr. Bild: Christian Knecht

Sie ist auch überzeugt, dass die Rolle der Mutter Oberin die richtige für sie ist. Sie könne sich gut damit identifizieren, sei sie doch selber Mutter, wisse, was es heisst Verantwortung zu übernehmen, eine gewisse Strenge zu haben, aber auch Güte.

Als das Spannende am Stück empfindet sie die Auseinandersetzung zwischen der Mutter Oberin und Deloris, der Loungesängerin, die zu ihrer Sicherheit von der Polizei im Kloster versteckt wird und sich zuerst an dieses Leben gewöhnen muss. Zudem wurde Conny Dierauer-Jahn während des Klosterbesuchs und des eingehenden Studiums des Stücks die Rolle der Frau in der Kirche einmal mehr bewusst. Sie sagt:

«Die Oberin hat zwar eine Führungsposition, ist letztlich aber doch immer einem Mann unterstellt.»

Am 6. November hat die Wilenerin Premiere. Darauf freut sie sich sehr. Ihre einzige Befürchtung ist, dass das Publikum enttäuscht sein könnte, weil kein einziger Song aus dem bekannten Film vorkommt. Also: Kein «I Will Follow Him», kein «My Guy», kein «Hail Holy Queen».

Die Musik von Alan Menken fällt aber im Vergleich keineswegs ab. Sie sagt: «Es ist so toll, dass es sich lohnt, eine Aufführung zu besuchen.» Ein bisschen ist sie auch froh, dass sich nicht alles genau nach Filmskript abspielt. Dort hatte die Mutter Oberin kein Solo.

Infos zum Musical und Spieldaten von Conny Dierauer-Jahn: www.sisteract-musical.ch oder www.dierauer-jahn.ch. Das Musical wird vom 3. November 2022 bis 22. Januar 2023 in der Maag-Halle in Zürich aufgeführt.

