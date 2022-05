Mühlrüti Vor der Hulftegg-Stafette: Fernduell der beiden Teamleader Am nächsten Samstag wird nach pandemiebedingt zweijährigem Unterbruch die 55. Hulftegg-Stafette ausgetragen. Im Vorfeld trafen sich Bike-Amateur Daniel Widmer und Radprofi Stefan Bissegger zum Erfahrungsaustausch. Urs Huwyler Jetzt kommentieren 03.05.2022, 17.00 Uhr

Bike-Amateur Daniel Widmer und Rad-Profi Stefan Bissegger starten als Teamleader zu Stafette. Bild: Urs Huwyler

Nach dem Klassiker Paris-Roubaix entschied sich Radprofi Stefan Bissegger zusammen mit der sportlichen Leitung der World-Tour-Mannschaft Education Easy Post, bis zur Tour de Suisse eine Pause einzulegen. Diese unterbricht der in Felben-Wellhausen wohnhafte 23-jährige Thurgauer am Samstag, um an der Hulftegg-Stafette teilzunehmen. Der Olympia-Teilnehmer von Tokio sagt:

«Ich bin nicht in Bestform, aber freue mich auf die Stafette.»

Stefan Bissegger wird mit Langläufer Beda Klee, Leichtathletin Salomé Kora, Snowboarderin Julie Zogg, Schwingerkönig Nöldi Forrer, Marathon-Spezialist Patrik Wägeli oder Skirennfahrerin Aline Höpli (Bronze Junioren-WM) und weiteren Athletinnen und Athleten für die beiden Micarna-Sport-Teams dabei sein. «Der Rang spielt keine Rolle, der Plausch steht im Zentrum. Sonst würden wir nicht Nöldi Forrer als Biker einsetzen», kommentiert Stefan Bissegger die Aufstellung nicht nur auf den Stockzähnen lächelnd.

Der Thurgauer plante das sonntägliche Training so, dass er den lokalen Leader vor der persönlichen Stafetten-Premiere in Mühlrüti für einen Erfahrungsaustausch treffen konnte.

Beim Blick auf die neue Hindernis-Cross-Strecke schienen beide froh, «Zweirädler» und nicht «Zweifüssler» zu sein. «Der Kurs ist sehr anspruchsvoll, eine Wand derart steil, dass wohl auch Dani und Stefan das Velo schieben müssten», erklärte der von einer Inspektion zurückgekehrte OK-Präsident Donat Widmer.

Terminkollision mit Sola-Stafette

Der zuschauerfreundliche Disziplinenwechsel zu Beginn des Wettkampfs vom Inlinen zum Hindernis-Cross wurde vielerorts begrüsst, doch die bisherigen Anmeldungen lassen einen Teilnehmerrückgang befürchten. «Ob der Wechsel eine Rolle spielt, vermag ich nicht zu sagen. Aber die Zustimmung war gross und wer nichts wagt, der nichts gewinnt», sagt Donat Widmer. Unglücklich ist die Terminkollision mit der Sola-Stafette.

Für SC-Hulftegg-Sportchef Daniel Widmer ändert sich die Zielsetzung so oder so nicht. Nach einer kurzen Ausfahrt mit Stefan Bissegger ist seine Kampfansage ist klar:

«Wir sind gut aufgestellt und wollen die Hauptklasse gewinnen»

Zuletzt war beim SC Hulftegg allerdings ein Abwärtstrend erkennbar: 2017 reichte es den Einheimischen zum Sieg, 2018 zu Platz zwei, bei der letzten Austragung 2019 war es Position drei.

Auf dem Stadtparcours in Chur hatte der Cousin des OK-Präsidenten nach Rang zehn im Tessin überraschend die Amateur-/Masters-Wertung bei der von Ralph Näf und Olympiasieger Nino Schurter lancierten «ÖKK Revolution Tour» gewonnen. Damit übernahm der 30-Jährige vor dem Final Ende September in Huttwil die Führung im Gesamtklassement. Diese zu verteidigen ist neben der Hulftegg-Stafette und dem Gigathlon eines seiner Saisonziele.

Daniel Widmer Einzel-Titelverteidiger

Der bikende Amateur wird beim Stafetten-Heimspiel als Nummer drei seines Teams auf dem Teilstück Mühlrüti-Dreien eingesetzt und trifft dadurch nicht auf den Strassen-Profi, der wie früher seine Micarna Team-Kollegen Michel Albasini oder Stefan Küng die von unzähligen Trainings bestens bekannte Radstrecke Dreien-Hulftegg absolvieren wird. «Ich bin von Natur aus eher der Biker, weiche also dem Duell nicht aus», betont Daniel Widmer, obwohl er 2020 das Strassenrennen «Rund um Uzwil» gewinnen konnte.

OK-Präsident Donat Widmer testet auf dem Cross-Parcours das Autopneu-Hindernis. Bild: Urs Huwyler

2019 hatte der Velo-Allrounder auf den 7,5 km über Egghof nach Dreien Bestzeit erzielt, 2018 und 2017 Rang zwei belegt. «Ich bike ebenfalls, aber meist bin ich alleine unterwegs, was mit der Zeit wenig Spass macht. Auf der Strasse finde ich immer Trainingskollegen. Aber gegen Dani hätte ich das Duell verloren», erzählt Tour de Suisse-, Paris-Nizza-, Benelux- und UAE-Tour-Etappensieger Stefan Bissegger.

Trauert ein ambitionierter Amateur der verpassten Chance, Profi zu werden, nach, wenn er sich mit einem international erfolgreichen Kollegen unterhält? «Nein», kontert Daniel Widmer, «mir gefällt es so wie es ist. Ich habe zwar keinen Ausrüster- oder Sportgruppen-Vertrag wie Stefan, aber ich kann selbst bestimmen, ob und wann ich trainiere. Stefan steht immer unter Druck, muss sich an die Teamtaktik halten und Resultate liefern.»

An der Hulftegg-Stafette dürften sich die beiden Radler zuerst in Dreien treffen. Daniel Widmer wird an Fabian Breitensmoser übergeben, Stefan Bissegger auf Nöldi Forrer warten. Zwei Stunden später könnten sie an der Siegerehrung gemeinsam die Prämie für die Bestzeiten auf ihren Strecken entgegennehmen.

Idee entstand in Mühlrüti Während der letzten 17 Jahre starteten Olympiasieger und -siegerinnen, Welt- und Europameister an der Hulftegg-Stafette. Nicola Spirig, die Rollstuhl-Asse Manuela Schär, Sandra Graf, Marcel Hug, Jolanda Neff, Beat Hefti, Stefan Küng, Giulia Steingruber, Pablo Brägger, Ralph Näf, die OL-Brüder Hubmann, Michael Albasini oder der königliche Dauergast Nöldi Forrer (seit 2006 immer dabei) hinterliessen in Mühlrüti einen sportlichen Fussabdruck. Der Hintergrund für die Fülle an Spitzenleuten: 2005 startete ein Toggenburger «Promis»-Quintett um Skispringer Simon Amman und Langläufer Christoph Eigenmann in Mühlrüti. Daraus entstand die Idee für die disziplinenübergreifende Sportgruppe. Das Projekt stiess beim ehemaligen Micarna-Unternehmensleiter Albert Baumann auf offene Ohren. Derzeit umfasst das Team 29 Athletinnen und Athleten aus 19 Disziplinen. «Es ist Ehrensache, dass wir immer dabei sind», betont Gründungsmitglied Nöldi Forrer. (uhu)

