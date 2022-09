«Wäglibiker»:Verein sammeln Unterschriften für Trail in Uzwil

mountainbike «Wäglibiker» wollen in Uzwil einen Biketrail bauen und sammeln dafür Unterschriften – der Gemeinderat sieht offene Fragen Dem Uzwiler Gemeinderat wurde Anfang Jahr ein Projekt für einen Biketrail in der Gemeinde übergeben. Der federführende Verein Wäglibiker wartet noch auf eine Antwort. Für Präsident Flavio Sieber ist klar: Es muss Bewegung in die Sache kommen. Für den Gemeinderat sind noch Fragen offen. Pablo Rohner Jetzt kommentieren 14.09.2022, 17.00 Uhr

Flavio Sieber will mit dem Verein Wäglibiker den vielen Bikerinnen und Bikern in der Region ein Gesicht geben. Bild: PD

Wenn Ende des Monats der Uzwiler Herbstmarkt stattfindet, werden auch die Wäglibiker einen Stand betreiben. Der Verein, der inzwischen um die 50 Mitglieder zählt – hinzu kommen gemäss Präsident Flavio Sieber über 300 Mitglieder aus Partnervereinen – setzt sich für ein besseres Wegnetz für Bikerinnen und Biker in der Region ein. Unter anderem soll ein Biketrail auf dem Vogelsberg gebaut werden. Am Herbstmarkt wollen sie dafür Unterschriften sammeln.

Bis 2024 will der Kanton St.Gallen eine Mountainbike-Strategie inklusive Handlungsempfehlungen erarbeiten. So äusserte sich Daniel Litscher, Projektleiter der St.Galler Fachstelle Fuss- und Veloverkehr, im April gegenüber dieser Zeitung. Zuvor hatte der Kantonsrat eine entsprechende Motion mit eindeutiger Mehrheit angenommen. Dass im Kanton neue Bikewege entstehen werden, scheint also absehbar. Die Frage ist, wann und wo.

Vor ziemlich genau zwei Jahren begab sich eine Delegation der Wäglibiker mit kantonalen Vertretern aus Forst und Jagd und professionellen Trailbauern in den Vogelsbergwald, um die Möglichkeiten für einen Biketrail auszuloten. Grundeigentümer dort ist der Kanton St.Gallen.

Das Grobkonzept kam bei Forst und Jagd an

Flavio Sieber hat gute Erinnerungen an die Begehung: «Mit unserem Grobkonzept waren alle einverstanden.» Wichtig sei, dass der Trail an den Schutzzonen vorbeigeführt würde, damit dem Wild genügend Rückzugsräume bleiben. Zudem solle er für «Jung und Alt» geeignet sein. Dank versteckter technischer Elemente soll er aber auch Fortgeschrittenen etwas bieten.

Nach der gemeinsamen Begehung im September 2020 bekamen die Wäglibauer von Vertretern aus Jagd und Forst positives Feedback. Bild: PD

Die Erstellung des Grobkonzepts hat der Verein aus der eigenen Kasse bezahlt. Die Trailbauer der Firma Vast Trails, die sonst vor allem Trails in Bergregionen, zum Beispiel im Wallis konzipieren, stammen gemäss Sieber aus der Region und sind selbst leidenschaftliche Biker. Sie hätten deshalb zum Selbstkostenpreis gearbeitet.

Die Antwort der Gemeinde steht noch aus

Anfang dieses Jahres sprach Flavio Sieber bei Uzwils Gemeindepräsident Lucas Keel vor. Dieser habe zugesagt, das Konzept dem Gemeinderat zu unterbreiten. Auf eine Antwort warten die Wäglibiker seither. Er hoffe darauf, dass die Gemeinde das Projekt positiv beurteilt, sagt Sieber.

Lucas Keel, Gemeindepräsident von Uzwil Bild: PD

Gemeindepräsident Lucas Keel schreibt auf Anfrage, der Uzwiler Gemeinderat habe sich mit dem Thema noch nicht befasst. Das Thema sei «nicht so einfach» und benötige «eine gute Auslegeordnung». Diese brauche Zeit.

Noch fehle der Vergleich zu anderen Vorhaben in der Region. Rechtliche Fragen, etwa zum Bauen im Wald, sowie finanzielle Aspekte müssten geklärt werden. Damit dürfte auch gemeint sein, dass die Gemeinde abwarten will, wie sich die kantonale Bikestrategie entwickelt.

Flavio Sieber hofft dennoch, dass die Gemeinde Uzwil den Ausbau der Infrastruktur für Bikerinnen und Biker dereinst finanziell unterstützen wird. «Wie sie es bei anderen Sportarten auch tut.» Sponsoren wolle man erst suchen, wenn das Projekt politisch weiter gediehen sei.

Sollte der Biketrail auf dem Vogelsberg dereinst zur Auflage kommen, dürfte es auch Gegenwind geben, etwa von Naturschützerinnen und Naturschützern. Deshalb seien die Wäglibiker gewillt, auch mit ihnen vorgängig das Gespräch zu suchen, sagt Sieber.

Am Uzwiler Herbstmarkt werden Unterschriften gesammelt

Flavio Sieber ist überzeugt, dass das Bedürfnis nach mehr offiziellen Biketrails in der Region in den letzten Jahren gewachsen ist. Er verweist auf die 2020 erschienene Studie «Sport Schweiz» des Bundesamts für Sport. Gemäss der Studie war Biken schon damals beliebter als Fussball, acht Prozent der befragten Über-15-Jährigen gaben an, regelmässig Mountainbike zu fahren.

Da die Studie im Sommer 2020 publiziert wurde, also noch relativ am Anfang der Coronapandemie, ist es gemäss Sieber wahrscheinlich, dass Biken inzwischen nochmals an Popularität gewonnen hat. Er erinnert sich:

«Velohändler aus der Region hatten in den letzten zwei Jahren teilweise fast keine Mountainbikes mehr, weil die Nachfrage so gross war.»

Auch um besser einschätzen zu können, wie gross das Bedürfnis nach einer besseren Infrastruktur für das Biken in der Region tatsächlich ist, werden die Wäglibiker Ende September an ihrem Stand am Uzwiler Herbstmarkt Unterschriften sammeln. Wenn genügend zusammenkommen, so die Hoffnung, würde das ein Signal an die lokale Politik senden.

Dem Biken ergeht es wie einst dem Wandern

Es gehe aber nicht nur darum, reine Biketrails zu schaffen, sagt Flavio Sieber. Ebenso wichtig sei es, die Nutzung der bestehenden Wege zu klären und vor Ort auszuschildern. Denn, so Sieber, dass manche Bikerinnen und Biker illegal abseits der bestehenden Wege unterwegs seien, zum Beispiel auf Wildwechseln, habe auch damit zu tun, dass sie Konflikten mit Wandernden aus dem Weg gehen wollen. Der Kick, «abseits der Piste» zu fahren, spiele nur bei ganz wenigen eine Rolle.

Ein Ziel der Gründung des Vereins sei es auch gewesen, den vielen Mountainbikerinnen und Mountainbikern in der Region «ein Gesicht zu geben», wie Flavio Sieber sagt. «Wir wollen ansprechbar sein, um gute Lösungen mit den verschiedenen Akteuren zu finden. Mit den Waldeigentümern, den Jägern, den Förstern.» Oder mit den Wandererinnen und Wanderern sowie den Reiterinnen und Reitern.

Flavio Sieber sieht das Biken in einer ähnlichen Lage wie früher das Reiten oder das Wandern. Auch diese seien zunächst auf Ablehnung gestossen und erst zu ihren Rechten und zu gesellschaftlicher Akzeptanz gekommen, nachdem sie sich organisiert und Netzwerke gebildet hätten.

Eine ähnliche Entwicklung findet derzeit in der Mountainbikeszene statt. Vereine tauschen sich aus, überregionale Netzwerke wie «Biketrails Ostschweiz» werden gebildet. Oder eben die Wäglibiker, die inzwischen von Vereinen zwischen Gossau und Wilen unterstützt werden.

Biken im Wald – die aktuelle Rechtslage Gemäss kantonalem Waldgesetz ist Biken im Wald auf klassierten Strassen und Wegen erlaubt. Dazu zählen in der Regel auch Wanderwege. Welche Waldwege klassiert sind, ist aus dem Gemeindestrassenplan einer Gemeinde oder im Geoportal des Kantons ersichtlich. Das Befahren von nicht klassierten, schmalen Trails und Wegen quer durch den Wald ist illegal. Unklassierte, private Wege dürfen nur dann befahren werden, wenn sie mehr als zwei Meter breit sind. In der Waldregion 1, die von Rorschach bis Wil reicht, gibt es ganz wenige ausgeschilderte Bikewege, Trails sind noch seltener. Einzig in der Stadt St.Gallen gibt es eine offiziell bewilligte Downhillstrecke, den «Waldegg-Trail». (pd/rop)

