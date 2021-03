Mosnang Das eigene Produkt veredeln - eine Bauernfamilie aus der Region lässt sich auf ein Abenteuer ein Seit anfangs Februar pasteurisiert und homogenisiert die Familie Strassmann vom Chrimberg-Hof die Milch ihrer Kühe und bietet sie im Direktverkauf an. Fränzi Göggels 05.03.2021, 05.00 Uhr

Die Strassmanns konsumieren ihre Produkte gleich selbst ab Hof. Bild: Fränzi Göggels

Die Bauernfamilie Urs und Lidia Strassmann lebt in dritter Generation auf ihrem 30 Hektaren grossen Chrimberg-Hof. Chrimberg ist ein sonniger Weiler in der Gemeinde Mosnang. Nebst den eigenen vier Kindern gehören zwei Pflegekinder zur Familie. Als die Strassmanns letzten November erfuhren, dass Köbi und Leandra Hagmann vom Adelbach-Hof in Necker ihre Pasteurisierungsanlage verkaufen wollten, meldeten sie sich. Patrick Strassmann, der 22-jährige Sohn, sagt:

«Mir schwebte die Idee eines Direktverkaufs ab Hof schon lange vor. Mit dieser Anlage packten wir unsere Chance.»

Als es klar war, dass sich Strassmanns auf das Abenteuer einlassen würden, mussten sie sich im Detail informieren. «Köbi hat mir die Ohren voll geredet», erinnert sich Urs Strassmann positiv an jenen speziellen Nachmittag. Darauf wurde die Pasteurisierungsanlage nach einer gründlichen Durchsicht des Herstellers in der ehemaligen Milchannahmestelle am Chrimberg installiert.

Losgelegt im Februar

Nachdem die geforderten Milchproben vom Labor für Lebensmittel für gut befunden und der Verarbeitungsraum vom kantonalen Lebensmittelkontrolleur eingesehen wurde, legten sie am 1. Februar los. «Für mich war es ganz besonders. Obwohl mir pasteurisierte Milch besser schmeckt als direkt ab der Kuh, kam es für mich als Bäuerin nicht infrage, solche zu kaufen. Wir hatten ja Eigene. Ein paar wenige Male tat ich es trotzdem und versteckte die Pastmilch für mich. Und jetzt endlich habe ich meine Lieblingsmilch von unseren Tieren, auf dem eigenen Hof pasteurisiert und homogenisiert», scherzt Lidia Strassmann fröhlich.

Laktosefreie Milch ab Hof

Strassmanns produzieren zweimal die Woche auf Bestellung, hätten aber Kapazität für mehr. In den Läden und im selbstgezimmerten Hoflädeli ist die Chrimberg-Hof Milch in Literflaschen aus Kunststoff erhältlich. Ebenfalls im Hoflädeli ist eine grosse Auswahl an laktosefreiem Joghurt vom Adelbach-Hof zu kaufen. Der Geniesser kann die Leckereien sofort kosten, Löffeli sind bereitgestellt, zwei Bänkli laden zum Verweilen ein.

Patrick und Urs Strassmann sind stolz auf ihre Pasteurisierungsanlage. Bild: Fränzi Göggels

«Wir konnten die Kundschaft vom Adelbach-Hof übernehmen und beliefern bereits regionale Heime und Hofläden. Wenn die Restaurants wieder öffnen dürfen, hoffen wir, weitere Kunden aus der Gastronomie zu gewinnen», ist Patrick Strassmann zuversichtlich.

«Es ist sehr speziell, unser Produkt in den Läden zu sehen.»

Der junge Mann will den elterlichen Hof einmal übernehmen. Zurzeit ist er in der Betriebsleiterschule und arbeitet in einem 60 Prozent Pensum in Moslig in einem Baugeschäft. «Mein Chef ist diesbezüglich sehr grosszügig. So kann ich mich dem Hof und unserem neuen Standbein widmen», weiss er zu schätzen.

Der Familie Strassmann ist es ein Anliegen, ihre Milch regional anzubieten. «Ausser in ausgesuchten Bioläden gibt es kaum regionale Milch zu kaufen. Wir produzieren, verarbeiten und liefern sofort. Zudem mischt sich unsere Milch nicht mit der von anderen Tieren und die Wege zum Käufer sind kurz», sagt Urs Strassmann mit Überzeugung. «Eben haben wir vom Labor anhand der Proben die Zusage für die Herstellung von Laktose freier Milch bekommen. In der heutigen Zeit ist das vielen Menschen ein Bedürfnis, vor allem in Heimen ist die Nachfrage gross.»

Tierfreundliche Stallung

Nebst den rund 35 Milchkühen im Laufstall haben Strassmanns noch 20 Aufzuchtrinder und zehn Geissen für die Unkrautregulierung auf den Weiden. «Wir sind im BTS, Besonders Tierfreundliche Stallung und dem Raus-Programm angeschlossen. Raus steht für Regelmässigen Auslauf der Tiere im Freien. Bei uns ist kein Tier angebunden und im Liegebereich haben die Rindviecher eine Komfort- Matratze aus Stroh. Unsere Kühe fressen nur Weidgras oder Dürrfutter vom eignen Hof. Kraftfutter setzen wir möglichst wenig ein», beschreibt Urs Strassmann den Betrieb. Sohn Patrick will genau so weitermachen. «Mein Ziel ist, dass die Tiere trotz unseren steilen und daher nicht so geeigneten Fläche, möglichst viel draussen sind.»