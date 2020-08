Mosnang: Chemikalien gelangen in Schacht Am Montag, um 10:15 Uhr, ist einem 70-jährigen Mann ein Kanister auf der Libingenstrasse aus dem fahrenden Auto gefallen. Eine unbekannte Menge an Chemikalien lief aus dem Kanister und gelangte in einen naheliegenden Schacht. Nach ersten Erkenntnissen dürfte kein Umweltschaden entstanden sein. 24.08.2020, 15.56 Uhr

Laut Spezialisten der Chemiewehr sind keine Chemikalien in umliegende Gewässer gelangt. Bild: Kapo

(kapo/uh) Ein 70-jähriger Mann fuhr laut Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen mit seinem Auto von Mosnang in Richtung Dreien. In einer Linkskurve fiel ein Kanister aus seinem Auto. Folglich lief eine unbekannte Menge einer ätzenden Flüssigkeit aus dem Kanister auf die Strasse und anschliessend in den naheliegenden Schacht, heisst es in der Mitteilung.