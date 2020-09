Mofalenker bei Zusammenstoss in Oberwangen tödlich verletzt Ein junger Mofafahrer ist in Oberwangen beim Einbiegen in die Hauptstrasse auf die Gegenfahrbahn geraten. Dabei kam es zu einer Frontalkollision mit tödlichem Ausgang. 05.09.2020, 17.36 Uhr

Beim Unfall wurde der 15-jährige Mofalenker tödlich verletzt. Bild: Kantonspolizei Thurgau

(hs) Der 15-jährige Mofalenker war gemäss einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Thurgau am Freitagabend kurz nach 17.15 Uhr auf der Nebenstrasse «Matt» in Richtung Verzweigung zur Aumühlestrasse unterwegs. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen wollte er bei der Verzweigung rechts in Richtung Oberwangen einbiegen. Dabei kam er auf der Aumühlestrasse auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zur Frontalkollision mit dem Auto eines 22-Jährigen.