MÖBEL Teuer und billig machen gemeinsame Sache: Svoboda gibt sich nun auch als XXXLutz zu erkennen Das grosse Möbelhaus in Schwarzenbach hat neu zwei Namen. Was seit 2019 bereits beschlossene Sache ist, wird nun auch gegen aussen sichtbar. Doch passen die beiden Marken Svoboda und XXXLutz überhaupt zusammen? Simon Dudle 06.09.2022, 19.00 Uhr

Neu mit zwei Namen: So präsentiert sich das Möbelhaus mitten in Schwarzenbach. Bild: PD

Mehrere Monate wurde umgebaut. In den vergangenen Tagen sind noch die Schilder angepasst worden. Am Dienstag war nun die Wiedereröffnung des rund 9000 Quadratmeter grossen Möbelhauses an der Hauptstrasse in Schwarzenbach. Was seit rund drei Jahren in trockenen Tüchern ist, sticht nun auch ins Auge. Aus dem Möbel Svoboda ist XXXLutz Svoboda geworden. Beide Firmenschriftzüge prangen nun am Möbelhaus.

Die Frage aber ist: Passen die beiden Möbelanbieter überhaupt zusammen? Möbel Svoboda ist im gehobenen Preissegment beheimatet, während XXXLutz als Marke für das kleine Portemonnaie gilt. Unternehmenssprecher Alfredo Schilirò sagt dazu: «In den letzten beiden Jahren wurde das Sortiment von Möbel Svoboda bereits verschiedentlich durch Produkte von XXXLutz ergänzt. Diese Sortimentserweiterung, auch im günstigeren Preissegment, stiess bei den Kundinnen und Kunden auf grossen Anklang.»

Bei der Eröffnung: Lena Werner, Filialleiterin XXXLutz Svoboda, Christian Kobler, Geschäftsführer XXXLutz Schweiz, zusammen mit den beiden Jonschwiler Gemeinderäten Klaus Broger und Peter Haag (von links). Bild: PD

Zehn neue Stellen geschaffen

Eine weitere Frage, die in Fällen wie diesen umtreibt: Verschwindet Möbel Svoboda auf Raten? Es wäre nicht das erste Mal, dass nach einer Firmenübernahme ein solcher Zwischenschritt erfolgt, ehe der Name des aufgekauften Unternehmens ganz verschwindet. Bereits jetzt wird XXXLutz prominenter gezeigt als Svoboda. Dazu sagt Christian Kobler, Geschäftsführer von XXXLutz Schweiz: «Für uns war klar, dass wir den Namen Svoboda auch nach dem Umbau beibehalten. Svoboda ist als Möbelhaus stark in der Region verankert und ein Begriff. Das soll auch so bleiben. Die Doppelbezeichnung macht auf das erweiterte Angebot aufmerksam und kommuniziert den Mehrwert für Kundinnen und Kunden.»

Vom Unternehmen ist ferner zu erfahren, dass es in Schwarzenbach keine Entlassungen gegeben hat. Dank der Integration eines Küchenstudios seien in der Region Wil rund zehn neue Stellen für die Bereiche Verkauf, Logistik, Ausmass und Montage geschaffen worden. Geplant ist zudem eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Gebäudes. Wegen Lieferengpässen beim Lieferanten konnte diese noch nicht installiert werden.

Seit über 40 Jahren ein Möbelhaus

Möbel Svoboda ist seit 2019 im Besitz des Schweizer Ablegers des österreichischen Unternehmens XXXLutz. Dieses übernahm damals die Aargauer Pfister Arco Holding, an welche Svoboda 2003 verkauft worden ist. Die Wurzeln des Unternehmens gehen auf das Jahr 1945 zurück, als Benedikt Svoboda die Sägerei/Schreinerei Truninger in Schwarzenbach gekauft hatte. 1974 übernahm Josef Svoboda das Unternehmen und baute fünf Jahre später ein Möbelhaus.