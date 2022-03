Modellausstellung Wasserrad für die Stromproduktion: Die Zimmerleute zeigen im BWZ Toggenburg ihre Abschlussarbeiten Vom 1. bis 8. April findet die Modellausstellung der angehenden Zimmerleute statt. Auf dem Aussengelände des BWZ Toggenburg sowie an der Bahnhofstrasse 22 sind Modellarbeiten und Kleinbauten zu sehen. 28.03.2022, 14.00 Uhr

Die Zimmerleute des BWZ Toggenburg erstellten für ihre Abschlussarbeiten aufwendige Konstruktionen. Bild: PD

Ein Wasserrad, eine überdachte Bank, ein Unterstand: Holzkonstruktionen auf der Terrasse des Berufs- und Weiterbildungszentrums Toggenburg (BWZ) in Wattwil ziehen die Blicke auf sich. Es ist wieder soweit: Die angehenden Zimmerleute präsentieren ihre Modellarbeiten bei einer Ausstellung. Diese findet vom 1. bis 8. April auf dem Aussengelände des BWZ sowie gegenüber an der Bahnhofstrasse 22 statt, wie es in einer Mitteilung heisst.