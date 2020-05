Modehaus Bossart in Flawil versorgte seine Kunden auch während der Ladenschliessung mit der neuen Frühlingsgarderobe Mit seiner Idee einer Sorglos-Box präsentierte Roland Jenny seinen Kunden das Modesortiment auch während dem Lockdown. Katja Brütsch 14.05.2020, 16.00 Uhr

Modeberaterin Suzana Puzovic berät ihre Kunden per Videocall. Bild: PD

Trotz Coronapandemie und vorübergehend geschlossenen Detailhändlern wollen die Kunden bedient und die Mitarbeitenden beschäftigt werden. Dazu braucht es innovative Ideen. Eine solche hatte der Geschäftsführer des Modehaus Bossart in Flawil, Roland Jenny.

Schon bevor das Coronavirus in aller Munde war, reifte bei Jenny eine vage Idee, in den Internet- und Onlinehandel zu investieren. Jenny erklärt:

«In den Zeiten von Zalando,

Outfittery und Co. muss sich jeder Modehändler überlegen, wie er sich profilieren kann.»

Die angeordnete vorübergehende Ladenschliessung gab den letzten Anstoss, den Onlinehandel auszubauen. So wurde die Idee zur Sorglos-Box geboren. Sorglos heisse die Box, um ein Gegenstück in dieser eher sorgenvollen Zeit zu bieten, so erklärt Jenny.

Angelehnt an das Konzept von Outfittery, wird dem Kunden von einer Modeberaterin je nach Wunsch eine Box zusammengestellt. Diese kann ein komplettes Outfit umfassen, mit neuen Stücken ein vorhandenes Stück zu einem Outfit ergänzen oder ein einzelnes Stück empfehlen.

Detailhändler müssen innovativ werden, um sich zu behaupten

Es sei wichtig, sich gegenüber den grossen internationalen Händlern zu profilieren, erklärt Jenny. «Da wir hauptsächlich einen stationären Handel betreiben und ein alteingesessenes Modehaus sind, haben die meisten Kunden eine Beziehung zu uns», sagt Jenny weiter. Neben dem Modehaus Bossart in Flawil betreibt Jenny auch das Modehaus Schnyder in Rapperswil sowie drei weitere Filialen im Zürcher Oberland. Jenny ergänzt:

«Da die Bestellung vom gewohnten Verkäufer und Berater zusammengestellt wird, erfolgt die Auswahl persönlicher

als bei anderen Diensten.»

Diese neue Zusatzleistung ist auf lokaler Ebene im Umkreis der Modehäuser Bossart und Schnyder verfügbar. Einen nationalen oder gar internationalen Handel aufzubauen steht bis anhin nicht in Jennys Absicht.

Mitarbeiter wie auch Kunden schätzen die neue Möglichkeit

Jennys Idee der Sorglos-Box stösst auf positive Rückmeldungen. «Die Kunden, die dieses Angebot nutzen, sind begeistert. Wir konnten so auch einige neuen Kunden gewinnen», ergänzt er. Das Beratungsgespräch per WhatsApp sei zu Beginn zwar etwas gewöhnungsbedürftig, aber mit ein bisschen Bereitschaft für Neuerungen kein Problem, erklärt Jenny. Auch von seinen Mitarbeitenden bekomme er positives Feedback; sie seien alle froh, arbeiten zu können.

«Finanziell ist der Erlös der Sorglos-Box nur ein Tropfen auf den heissen Stein», sagt Jenny. Aber er scheint überzeugt von dieser Idee für die Zukunft:

«Diesen zusätzlichen Kanal wollen wir auch nach der Krise aufrechterhalten. Auch dann wird es jene geben, die nicht ins Geschäft kommen wollen oder können».

Weitere Möglichkeiten sind schon geplant. So kann man sich in der Umgebung des Modehaus Schnyder in Rapperswil auch einen Kleinbus mit Variationen samt Modeberater nach Hause bestellen und sogleich verschiedene Varianten anprobieren.

Trotz allen Innovationen und neuen Ideen ist Jenny froh, dass er seine Modehäuser am 11. Mai wieder öffnen konnte.