Wil zahlt Mobility-Abo trotz geringer Nachfrage

Mobilität Trotz geringer Nachfrage: Stadt Wil zahlt weiterhin allen das «Mobility»-Abo Wil will bis 2050 eine klimaneutrale Stadt sein und schenkt deshalb allen Einwohnern das «Mobility»-Abo. Seit September gibt es das Angebot schon, genutzt hat es rund ein Prozent der Bevölkerung. FM1-Today 21.04.2022, 14.20 Uhr

In Wil gibt es vorerst nur noch Mobility-Fahrzeuge mit Elektroantrieb. Bild: Patrick Huerlimann

Die Stadt Wil will ein Zeichen für die Umwelt setzten und zahlt deshalb allen Wilerinnen und Wilern das «Mobility»-Abo. Ausserdem setzt die Stadt bei den Carsharing-Autos nur noch auf elektrische Fahrzeuge. Aber genutzt wird das Angebot nur wenig, wie FM1-Today berichtet.

Mit Gratis-Abo zu Klimaneutralität

«Weil das Parlament den Klimanotstand ausgerufen hat und die Energiestrategien von Bund, Kanton und Stadt Wil uns die Netto-Null-Ziele vorgeben, sind wir angehalten, CO2 zu sparen», sagt der Energiebeauftragte der Stadt Wil, Stefan Grötzinger. Deshalb habe man auch mit dem Carsharing-Unternehmen «Mobility» zusammengearbeitet und sich entschieden, allen Stadtbewohnern ein Jahres-Abo zu schenken.

«Ausserdem haben wir uns gesagt, wenn wir schon nachhaltig und innovativ sind, dann aber richtig und haben deshalb alle Mobility-Standorte in Wil elektrifiziert», so Grötzinger. Man sei damit die erste Stadt in der Schweiz, der das gelungen ist.

Wenig zusätzliche Nutzerinnen und Nutzer

Seit der Einführung im September 2021 haben sich rund ein Prozent aller Wilerinnen und Wiler neu für das gratis Abo registriert. Trotz dieser ernüchternden Zahl spricht man bei den technischen Betrieben von einem Erfolg. «Die Menschen, die sich neu registriert haben, nutzen das Abo aktiv und regelmässig», sagt Grötzinger. Das zeige, dass das Projekt Wirkung zeige.

So funktioniert Mobility Das Konzept von Mobility ist einfach: Mit einem entsprechenden Abo kann man sich bei Bedarf ein Auto mieten und sich ein bisschen mehr Individualität bei der Mobilität leisten. Die Fahrzeuge sind an bestimmten Stationen – oft bei Bahnhöfen – parkiert und können online oder telefonisch reserviert werden. Anschliessend werden nach der Fahrt Gebühren für die Anzahl Kilometer und für die Benutzungsdauer verrechnet.

Ein Abo zum Ausprobieren

Das kostenlose «Mobility»-Jahres-Abo gibt es in der Stadt Wil nicht unbegrenzt. Noch knappe fünf Monate gilt das Angebot. «Wir wollen den Wilerinnen und Wilern in dieser Zeit weiterhin das Abo anbieten, damit möglichst viele eine geteilte Mobilität der Zukunft ausprobieren können», so der Energiebeauftragte. «Wir hoffen, dass die Menschen so ihr Verhalten spielerisch ändern und öfters auf das eigene Auto verzichten.»

Wer trägt die Kosten für das Angebot?

Für die Abos, den zusätzlichen «Mobility»-Standort und den Umbau der Elektrifizierung der acht «Mobility»-Parkplätze kommt nicht der Steuerzahler auf. «Wir bekommen vom Bundesamt für Energie finanzielle Unterstützung für das Projekt», erklärt Stefan Grötzinger. Die restliche Summe zahle man aus der Gewinnverwendung der Technischen Betriebe Wil. «Insgesamt sprechen wir hier von einmalig 80’000 Franken.»

Stadt als Klima-Vorreiter

Das Ziel des Projektes ist klar definiert: «Wir wollen mit dem Angebot zum Vorbild für andere Gemeinden werden», sagt Grötzinger. Besonders kantonal bekomme man viel Aufmerksamkeit. «Andere Gemeinden interessieren sich bereits für das Konzept.» (noh)