Mobilität «Heute ist bereits mehr möglich, als man denkt»: Niederhelfenschwiler ETH-Student will Elektroflugzeug an den Start bringen Vor drei Jahren fiel Timo Kleger an der Wiler Kantonsschule durch seine Maturaarbeit auf. Inzwischen ist der Niederhelfenschwiler 22-jährig, studiert an der ETH Zürich und baut an einem vierplätzigen Elektroflugzeug mit. Roland P. Poschung 10.03.2021, 05.00 Uhr

Timo Kleger hat gleich nach der Matura mit dem Studium Elektrotechnik und Informationstechnologie gestartet. Dies mit dem Berufsziel, technische Lösungen zu gegenwärtigen Problemen zu suchen und, unter anderem, zur Verlangsamung der Erderwärmung beizutragen.

Jetzt steht er im dritten Studienjahr, in dem sich die Absolventen der Studiengänge Maschinenbau und Elektrotechnik/Informationstechnologie freiwillig für ein Fokusprojekt bewerben und einen Prototypen planen und bauen können. Klegers Wahl fiel auf den Bau eines vierplätzigen Elektroflugzeugs namens E-Sling. Das Modell befindet sich aktuell in einem Hangar im Innovationspark Dübendorf.

Bisher mit Luftfahrt nicht viel am Hut

«Ich habe dieses Projekt gewählt, weil ich die Idee der elektrischen Luftfahrt interessant finde. Mir und dem E-Sling-Team geht es auch um den Stand der Technik für CO 2 neutrale Aviatik, die wir so ausloten können. Heute ist bereits mehr möglich, als man denkt», sagt Timo Kleger.

Dabei hatte er mit der Luftfahrt bisher nicht viel am Hut. Obwohl ihn das Gleitschirmfliegen reizen würde, wenn er Zeit dafür fände. Gerne erinnert er sich an seinen ersten Rundflug mit einer Tante-Ju.

Sling Aircraft und die Finanzen

Beim Fokusprojekt ist Timo Kleger im Softwareteam und für die Überwachung der Batterie zuständig. Timo Kleger sagt: «Wir sind zwölf Bachelorstudenten aus dem dritten Bachelorjahr. Dazu werden wir von sechs Supportern, zwei Masterstudenten und der zuständigen Doktorin der ETH sowie von neun Freelancern unterstützt.»

Das Airframe (Rumpfteil/technische Einbauten) habe das Team mit Hilfe von Sling Aircraft erstellt. Dabei hätten sie die Flügel etwas länger gemacht, damit das Flugzeug langsamer, aber weiter fliegen könne. Es handelt sich dabei um ein Kit, das zusammengebaut wird.

«Den Innenausbau machen wir grösstenteils selbst. Von der Batterie mit integrierter Kühlung über den Inverter bis zur ganzen Stromverteilung im Hochvolt- und Niedervolt-Bereich. Der Elektromotor wurde hingegen speziell für unsere Bedürfnisse entwickelt und gebaut. Und der finanzielle Aufwand:

«Mit allen Sponsoring-Verträgen, die wir abgeschlossen haben, sind es mehrere 100'000 Franken.»

Team in der Testphase

Momentan ist Kleger daran, die Konfigurationen in der Software für die Steuerung der Batterie vorzunehmen, zum Beispiel, um die Temperatursensoren oder Batteriezellen anzupassen. Auch die anderen Teams testen momentan ihre ersten Systeme.

Ein Teil dieser Bauteile bekomme das Team über Sponsoring-Leistungen von diversen Firmen. Der andere Teil müsse selber finanziert werden. Dabei gehe es um kleinere Bauteile und Werkzeuge. Auch gehe es um den Teststand, wo der Motor getestet wird. Oder um Teile, bei denen die Gruppe keine Sponsoren finden konnte.

«Dafür haben wir einige wenige Geldsponsoren und wir haben zusätzlich ein Fundraising gestartet. Die ETH stellt uns die Arbeitsplätze zur Verfügung.»

Erstflug im Sommer

Der Pilot für den Erstflug ist Carlo Schmid, der als jüngster Pilot alleine mit einer Cessna 210 die Welt in 80 Tagen umrundet hat.

Bis Ende Mai dieses Jahres wollen die ETH-Studenten das Flugzeug zusammenbauen und unter einer «experimental» Zertifizierung zulassen, um dann den Erstflug im Sommer durchzuführen. Kleger steht bereits mit dem Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) in Kontakt: «Wir haben schon mehrere Gespräche geführt», sagt Kleger.

«Beim Flugzeug rechnen wir mit einer Reichweite von 250 km. Gegenwärtig fehlen aber noch einige Grundlagen in der Datensammlung.»

Neben dem Projekt belegten die Studenten weitere Fächer. Die Prüfungen aus den Vorlesungen fänden jeweils am Ende des Semesters statt. Timo Kleger kennt Studienstress: «Während des Semesters bleibt uns neben dem Projekt nur wenig Zeit, weshalb wir den Stoff in der Lernphase nachholen. Bis vor Weihnachten hatten wir das Flugzeug-Baumaterial bestellt, damit wir in der Lernphase Zeit zum Lernen hatten. Ich persönlich schreibe meine Bachelorarbeit aufgrund des Projektes erst im siebten Semester.»

Staunen und Mitfliegen

Timo Kleger kommt im Projekt gut voran und möchte bei Gelegenheit einmal mit der E-Sling mitfliegen. Zusätzlich überlegt er sich, die Ausbildung zum Gleitschirmfliegen zu machen. Dies lasse sich ideal mit Wandern kombinieren. Auch dem Fliegenlernen mit Privatmaschinen ist er nicht abgeneigt.

Nach dem Fokusprojekt will der Niederhelfenschwiler neben der Bachelorarbeit einige Fächer aus dem «Master» belegen. Speziell interessieren ihn der Master Robotics, System and Control oder Datascience. Danach möchte er ein Praktikum in den USA oder einem anderen englischsprachigen Land absolvieren. «Ein Master an der ETH dauert zwei Jahre, so lange werde ich sicher noch an der ETH studieren.»