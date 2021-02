MOBILITÄT Entwicklungsgebiet Lerchenfeld: Nach der Micarna springt auch Socar wieder ab Beim ehemaligen Restaurant Bahnhof in Lütisburg Station kommt nun doch keine Socar-Tankstelle zu liegen. Die bereits geschmiedeten Pläne werden nicht umgesetzt. Simon Dudle 18.02.2021, 05.00 Uhr

Wie es mit dem leer stehenden einstigen Restaurant Bahnhof weitergeht, ist offen. Bild: Liska Meier

In den vergangenen Jahren hat die Firma Socar zahlreiche Tankstellen in der Schweiz übernommen oder eröffnet. Kürzlich wurde in Amriswil die 201. in Betrieb genommen. Im Toggenburg gibt es allerdings noch keine Tankmöglichkeit bei diesem Unternehmen. Dabei wird es vorderhand bleiben, obwohl äusserst konkrete Pläne für eine Tankstelle in Lütisburg Station ausgearbeitet worden waren.