Neugestaltung Wiler Bahnhofplatz liefert viel Diskussionsstoff

Mitwirkung «Ziel der Mitwirkung ist keine unrealistische Wunschliste» - Neugestaltung des Wiler Bahnhofareals liefert viel Diskussionsstoff Rund 80 Personen kamen zur ersten Mitwirkungsveranstaltung über die Neugestaltung des Wiler Bahnhofplatzes und der Allee. Dabei war viel Goodwill spürbar, doch kritische Fragen blieben nicht aus. Christof Lampart 09.11.2022, 14.21 Uhr

Die Projektidee, die den Teilnehmenden als Grundlage diente. Bild: PD

Der Info- und Diskussionsabend, der am Dienstag im Auditorium der Larag AG stattfand, zeigte, dass es trotz des grundsätzlichen Konsens über die Neugestaltung des Bahnhofplatzes noch einiger Anstrengungen von allen Seiten bedarf, soll das Projekt zeitnah zum Fliegen kommen. Einig waren sich alle darüber, dass dem Bereich «Bahnhofplatz/Allee» eine Schlüsselfunktion im Bemühen zukommt, das Wiler Zentrum lebenswerter, sicherer und für den regionalen ÖV attraktiver zu gestalten.

«Mitwirkung ist etwas Schwieriges»

Stadtpräsident Hans Mäder erklärte, dass man im Mitwirkungsverfahren zwar alle Leute und ihre Ideen anhöre, sich dabei jedoch an die gegebenen Rahmenbedingungen halten müsse.

Hans Mäder, Stadtpräsident, Wil. Bild: Ralph Ribi

Ziel der Mitwirkung könne «keine unrealistische Wunschliste» sein, die der Souverän Stadtrat und Parlament zur Abarbeitung vorlege. Wohl aber die Möglichkeit, Stellung zu beziehen und Anregungen einzubringen. Mitwirkung, so Mäder, sei «etwas ganz Schwieriges, denn Sie können sich einbringen, der Stadtrat nimmt die Rückmeldungen entgegen und kann dann aber auch sagen: wir machen das anders.» Der Stadtpräsident verdeutlichte, warum man die Mitwirkung der Bevölkerung suche und wie weit man im Prozess ist:

«Wir wollen Sie nicht über den Tisch ziehen, starten deshalb so früh. Wir haben zwar Projekte, sind aber noch nicht so weit, dass wir sagen müssten: Wir können sie nicht mehr stoppen».

Mäder machte jedoch klar, was die Konsequenz wäre, wenn der Souverän irgendwann Nein zum Gesamtprojekt sagen würde: «Was wir heute machen, ist nichts anderes als Vorplanungen zu Ende führen, die vor rund zehn Jahren begonnen haben. Man kann mit vielem zufrieden sein oder nicht – aber man muss wissen, dass man bei einem Nein nochmals zehn Jahre warten muss, bis man wieder ein Projekt vorliegen hat.»

Intensive Mitwirkung: In den verschiedenen Gruppen wurden die unterschiedlichsten Fragen zur Neugestaltung des Stadtraumes Bahnhofsplatz/Allee diskutiert. Bild: Christof Lampart

Stadträtin Ursi Egli erläuterte, warum Wil das Projekt braucht: «Wir sind ein wichtiges ÖV-Zentrum und wollen unser urbanes Herz stärken und die mobile Drehscheibe attraktiv gestalten». Dabei verwies sie auf ein Vorbild in der Nähe: «Wer in Wattwil war, sieht, was dort rund um den Bahnhof entstanden ist. Wir sind froh, dass wir jetzt auch die Gelegenheit haben, hier etwas entstehen zu lassen», so Egli.

Einfahrtsverlegung und Einbahnverkehr?

Im Anschluss wurden die Gekommen in vier Gruppen aufgeteilt, in denen die Themen Allee, Tiefgarage für Velo, Auto und Töff, Bahnhofplatz mit Bushof und die Verschiebung der Haltestelle FWB vorgestellt und diskutiert wurden, bevor dann die Gruppen zum nächsten Thema wechselten. Dabei zeigte sich, dass viele mit der bestehenden Einfahrt der Wipa-Parkgarage nicht zufrieden sind. Wenn man schon praktisch alle Oberflächenparkplätze beim Bahnhof zukünftig in der dann erweiterten Tiefgarage unterbringen wolle, dann sollte man die Ein- und Ausfahrt an einen weniger neuralgischen Punkt verlegen. Auch brachten einige die Idee ein, den Verkehr um den Bahnhof im Einbahnsystem zu regeln. Dies würde den Verkehr flüssiger zirkulieren lassen.

Während praktisch niemand etwas gegen die rund 85 Meter nach Westen zu verlegende FWB-Haltestelle sagte, waren nicht alle mit der Verbannung des motorisierten Individualverkehrs unter die Erde einverstanden. Ein im Westquartier lebender Familienvater monierte, dass die Sperrung der Weststrasse für Autos wohl dazu führen würde, dass am Schwanenkreisel die Verkehrsbelastung noch grosser werden dürfte.