Entwicklungsschwerpunkt Wil West: Grossprojekt wird konkreter

MITWIRKUNG Wil West wird zur Debatte: Diese Fragen brennen unter den Nägeln Die Bevölkerung ist aufgerufen, sich zum geplanten Wirtschaftsstandort im Westen der Stadt Wil zu äussern. An einem Infoanlass am Mittwochabend bewegten vor allem die Themen Bauen, Verkehr und Natur. Simon Dudle 17.06.2021, 10.59 Uhr

Blick über das Gelände des geplanten Entwicklungsschwerpunkts Wil West. Bild: Urs Bucher

Nun wird das Monsterprojekt konkret. Nach über zehn Jahren der Planung ist mittlerweile anschaulich, wie «Wil West» mit bis zu 3000 neuen Arbeitsplätzen aussehen soll. Läuft alles glatt, fahren die Bagger im Gebiet zwischen Wil, Münchwilen und Sirnach im Jahr 2024 auf und die Umlegung der Frauenfeld-Wil-Bahn beginnt. Am Mittwoch war grosser Informationstag. Zuerst waren am Vormittag die Journalisten an der Reihe, am Abend die interessierte Bevölkerung im Rahmen einer einstündigen Livesendung. Der Grund: Bis zum 17. September läuft nun das öffentliche Mitwirkungsverfahren, bei dem sich jedermann mit Inputs, Kritik und Lob einbringen kann.

Dabei wurde das Projekt in allen seinen Facetten vorgestellt. Und die Zuschauer konnten sich mit Fragen einbringen. Hier eine Auswahl.

Die Verkehrsdaten wurden 2014 erhoben. So richtig gebaut wird in der zweiten Hälfte des laufenden Jahrzehnts. Sind die Daten dann noch aktuell?

Raffaele Landi, Abteilungsleiter Planung und Verkehr Kanton Thurgau: «Wir haben eine Verkehrsprognose für das Jahr 2040 erstellt. Der Verkehr wird zunehmen, und geografisch umgelagert.»

Wieso werden so viele Fuss- und Radwege geplant? Man arbeitet ja nur dort.

Raffaele Landi: «Mit zwei neuen Brücken werden Sirnach und Münchwilen besser miteinander verbunden. Und die Anbindung an die Stadt Wil und den Bahnhof ist dann verbessert. Es wird auch ökologische Ausgleichsmassnahmen geben. Man kann also nach Wil West kommen, um sich zu erholen und dort zu verweilen.»

Lucas Keel, Präsident Regio Wil Bild: Arthur Gamsa

Wieso gibt es keine Wohnungen in Wil West?

Lucas Keel, Präsident Verein Regio Wil: «Als Gemeindepräsident von Uzwil sehe ich in ‹meiner› Gemeinde, dass es Probleme gibt, wenn Arbeiten und Wohnen zu sehr vermischt wird.» Andrea Näf-Clausen, Chefin Amt für Raumentwicklung Kanton Thurgau: «Betriebsnotwendiges Wohnen wird möglich sein.»

Eine zu grosse Fläche wird zubetoniert.

Raffaele Landi: «Es ist nicht ein Zubetonieren. Sondern es wird an einem gut erschlossenen Standort konzentriert gebaut und ein Standort entwickelt. Die Fruchtfolgeflächen werden kompensiert, also an einem anderen Ort wieder erstellt. Das Projekt wird eine Umweltverträglichkeitsprüfung bestehen müssen.»

Stefan Guhler, nur während der Probezeit Leiter Stadtwerke Gossau Picasa

Gibt es schon Zusagen von Firmen?

Peter Guler, Gesamtprojektleiter Wil West: «Nein, noch nicht. Es gehen auf der Geschäftsstelle zwar immer wieder Anfragen von Investoren ein. Noch ist es aber etwas zu früh. Ein Unternehmen will klar und scharf planen können.»