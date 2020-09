Mitgliederversammlung mit halbjähriger Verspätung: FDP Wil-Untertoggenburg ergänzt den Vorstand Als Marc Flückiger 2019 das Präsidium der FDP Wil-Untertoggenburg übernahm, fehlten dem Vorstand gleich mehrere Mitglieder. Nun hat sich die Kreispartei neu aufgestellt und den Vorstand fast komplettiert. Ruben Schönenberger 10.09.2020, 10.18 Uhr

Der neue Vorstand der FDP Wil-Untertoggenburg (von links): Nadja Heuberger-Stengel (Aktuarin), Marc Flückiger (Präsident), Cornlia Kunz (Kassierin), Salome Zeintl (Jungfreisinnige), Yves Beutler (Events), Roland Gübeli (Vizepräsident). Bild: Ruben Schönenberger (Flawil, 9. September 2020)

«Was lange währt, wird endlich gut», dürfte sich manches FDP-Parteimitglied am Mittwochabend im Flawiler «Rössli» gedacht haben. Mit halbjähriger Verspätung führte die FDP Wil-Untertoggenburg ihre Mitgliederversammlung doch noch durch. Der eigentliche Termin im Frühling war den Coronamassnahmen zum Opfer gefallen.

Gutes konnte Präsident Marc Flückiger denn auch in Bezug auf die Vorstandszusammensetzung vermelden. Fast alle Vakanzen konnten wieder besetzt werden. Roland Gübeli (Vizepräsident), Nadja Heuberger-Stengel (Aktuarin) und Yves Beutler (Events) wurden von der Versammlung denn auch gewählt und ergänzen nun Flückiger, Kassierin Cornelia Kunz und Salome Zeintl als Vertreterin der Jungfreisinnigen im Vorstand der Kreispartei.

Wahlbudget massiv überschritten

Nicht nur personell möchte Flückiger die Partei aber fit für die Zukunft machen. Damit die Strukturen auch die Realität widerspiegeln, wurden die Statuten in einigen Punkten angepasst. So können die Mitglieder beispielsweise nun per Mail informiert werden, damit die Partei Porto sparen kann.

Die FDP Wil-Untertoggenburg überreichte den Wahlkampfhelfern ein Geschenk, hergestellt aus den im Wahlkampf verwendeten Blachen. Bild: Ruben Schönenberger (Flawil, 9. September 2020)

Es gab allerdings nicht nur Gutes zu vermelden. Im Rückblick auf die Kantonsratswahlen vom Frühling musste die Partei eingestehen, sich beim Budget massiv verschätzt zu haben. Statt rund 31'000 Franken gab die Partei rund 41'000 aus. Vor allem die höheren Werbekosten führten zu diesem Resultat. Roland Gübeli als Vertreter des Wahlstabs gelobte Besserung und gab gleich das Versprechen ab, dass das gleiche Team in vier Jahren das ausmerzen will.

Trotz Sitzverlust – die FDP Wil-Untertoggenburg verlor einen Sitz – und Minus: Die Wahlen hätten dennoch etwas Gutes gehabt, weil viele Mitglieder motiviert werden konnten, Ämter zu übernehmen, sagte Marc Flückiger.

Minus erhöht sich wegen Corona

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung gaben die beiden FDP-Regierungsräte Marc Mächler und Beat Tinner einen Einblick in die ersten rund 100 Tage der neuen Legislatur. Für Tinner ist es die erste überhaupt als Regierungsrat. Er fühle sich im Volkswirtschaftsdepartement sehr wohl. Als grosse Projekte der nächsten Zeit bezeichnete er unter anderem die Bewerbung zum Innovationspark Ost. In Bezug auf die Region Wil sei der öV-Vollknoten in Wil natürlich ein Thema, der neue Fahrplan bringe aber schon grosse Verbesserungen.

Marc Mächler ist zwar schon seit vier Jahren in der Regierung, hat nun aber ins Finanzdepartement gewechselt. Dort sind die finanziellen Folgen von Corona ein grosses Thema. Das sowieso schon prognostizierte Minus in der Finanzplanung werde dadurch grösser.