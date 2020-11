Mit Handschuhen und Vollbart gegen Corona: Wo in den Regionen Wil und Toggenburg der Samichlaus die Kinder besucht Covid-19 verändert den Alltag, bedroht die Gesundheit und zunehmend auch liebgewonnene Traditionen: Weihnachts- und Adventsmärkte sind abgesagt und vielerorts verzichten die

Andrea Häusler 17.11.2020, 16.20 Uhr

Vielerorts werden der Samichlaus und sein Knecht Ruprecht dieses Jahr im Wald bleiben und auf Familienbesuche verzichten. Bild: PD

Kein Tadel für unartige Kinder, kein Lob für eifrig auswendig gelernte Versli, kein Chlaussäckli mit Grittibänzen, Biberli, Nüssen und Mandarinli. Vereinzelte Kinder mögen befreit aufatmen, die meisten aber enttäuscht darauf hoffen, dem Samichlaus trotz Corona doch noch irgendwo anzutreffen.

Die Chancen hierfür sind tatsächlich intakt. Zwar verzichten viele der angefragten St.-Nikolaus-Organisationen dieses Jahr auf die traditionellen Hausbesuche, doch nicht überall bleiben Gewand und Bischofsstab im Schrank.

Abstandsregeln, Hygienevorschriften, symptomfrei

Gegen den Trend, coronabedingt mit der Tradition zu brechen, stemmt sich beispielsweise die Chlausgruppe Degersheim. «Wir führen auch dieses Jahr Familienbesuche durch», sagt René Forrer und ergänzt: «Allerdings unter strikter Einhaltung der Abstandsregeln und Hygienevorschriften sowie unter Ausschluss von Personen mit Symptomen.»

In heimischen Stuben sei die Umsetzung der Sicherheitsmassnahmen grundsätzlich problemlos möglich. Im Gegensatz zu Auftritten an Weihnachtsmärkten oder Umzügen, wo die Kontakte nur schwer zu kontrollieren seien. Obwohl der Gesundheitsschutz oberste Priorität hat, wird der Samichlaus ständig Handschuhe, aber keine Maske tragen. Den anwesenden Erwachsenen hingegen sei es selbstverständlich unbenommen, dies zu tun, betont Forrer.

Geringere Nachfrage als in anderen Jahren

«Gechlaust» wird auch im Raum Uzwil, Oberuzwil, Oberbüren und Umgebung. Überall dort, wo Nikoläuse der Galluspfarrei Oberuzwil unterwegs sind. «Zumindest gehen wir aktuell davon aus», sagt Oberchlaus Patrick Blöchlinger. «Ein Schutzkonzept haben wir noch nicht, da sich ja stets wieder etwas ändern kann.»

Fest steht allerdings, dass auf das übliche Händeschütteln verzichtet und der Abstand (auch zu den Kindern) gewahrt wird. Auch wird versucht, die Besuche, wo immer möglich, im Freien durchzuführen. Der Schutz der Familien ist das eine, jener der Nikoläuse das andere. Deshalb sagt Blöchlinger:

«Wir werden dieses Jahr ausschliesslich die jüngere Garde im Einsatz haben.»

Dass Samichlausbesuche auch in diesem Jahr gewünscht werden, steht für den Oberchlaus ausser Frage. Jedoch geht er davon aus, dass die Zahl der Anfragen um ein Drittel kleiner sein wird als in einem sogenannt «normalen» Jahr.

Gegeneinladung des Samichlaus

Gänzlich auf die Nikolaustradition zu verzichten, kam auch für die Klausgruppe der Kolpingfamilie Flawil nicht in Frage. Entsprechend wurde ein Alternativprogramm ausgearbeitet. Dieses Jahr ersucht nicht St. Nikolaus um Gastrecht in den Wohnungen, sondern er lädt zu sich in die Chlaushütte oder eben den Eselstall im Botsberger Riet ein. 25 Minuten dauert die Audienz maximal. Eine Zeit, in der die einzelnen Familien den Samichlaus für sich allein haben.

Dass es weder einen warmen Händedruck noch ein Säckli gibt und dass mit Wartezeiten zu rechnen ist, werden die Kinder verwinden können. Und wer Oberchlaus Albert Tanner zur Auszeichnung mit dem Flawiler Preis 2020 gratulieren möchte, der kann dies ja auch aus der Distanz tun.

Abgesagt wurde hingegen das traditionelle Angebot des Familientreffs: der Besuch des Samichlaus im Rehwald. St. Nikolaus bleibt bis 2021 im Wald.

Noch unklar ist, wie es die Jonschwiler beziehungsweise Schwarzenbacher Samichläuse mit den Familienbesuchen halten. Fest steht allerdings, dass die Nikolausfeier vom 5. Dezember, 17 Uhr, auf dem Jonschwiler Kirchplatz durchgeführt wird.

Keine Chläuse im Raum Wil

Ein Advent ohne Samichlausbesuch erwartet die Kinder der Stadt Wil. Die St.-Nikolaus-Gruppe Wil hat entschieden, dieses Jahr gänzlich auf Familienbesuche zu verzichten und auch keine Requisiten zu vermieten.

Zu identischen Entscheiden haben sich die Nikoläuse der Zuzwiler Pfadi Löwenburg und jene der Theatergruppe Henau durchgerungen. Obwohl die Nachfrage eigentlich da wäre, wie Margrit Gasser, Koordinatorin der Chlaustruppe der Henauer Theatergruppe, weiss: «Wir haben immer wieder Anfragen, aber der Entscheid ist seit geraumer Zeit getroffen. Hoffen wir auf das nächste Jahr.»

Im Toggenburg noch nicht alles entschieden

In der Region Toggenburg werden die Bilder von roten Gewändern und weissen Bärten rar sein. Bereits frühzeitig kündete die Kolpingfamilie den Verzicht auf Familienbesuche in Bütschwil und Ganterschwil an. Und auch das Chlaus-Ischelle in Bazenheids Strassen wurde coronabedingt abgesagt. Manuela Winteler von der Theatergruppe Bazenheid macht klar:

«Das Chlaus-Ischelle war in Verbindung mit dem ‹Winterzauber› geplant, eine isolierte Durchführung war nie ein Thema.»

Die ebenfalls gestrichenen Chlausbesuche in den Familien kommentiert sie ganz chlauskonform mit einen Vers: «De Samichlaus, de gueti Ma, nei, de leit kein Maske a. Drum tuet er das Johr halt verzichte, uf Chinderauge, Sprüchli, Gschichte. Er bliebt im Wald, chunt nöd is Heim. Leider au nöd zum Verein. Nöchschts Johr gsehts denn besser us, denn chunt er wieder gern ist Huus.»



Noch nicht entschieden hat unter anderen die Nikolaustruppe des Turnvereins Nesslau-Krummenau, welche jeweils in den Dörfern Stein, Neu St. Johann, Ennetbühl und eben in Nesslau und Krummenau unterwegs ist. «Wir werden dies in den nächsten Tagen tun», sagt Lukas Riklin stellvertretend für seinen Nachfolger, Oberchlaus Iwan Rutz aus Nesslau.