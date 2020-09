Porträt Mit Durchhaltewillen gewinnen: Fabian Giger lernt Polymechaniker bei Bühler in Uzwil und nimmt an den diesjährigen Swiss Skills teil An der Qualifikation den ersten Platz belegt, hofft Giger am Wettbewerb im bernischen Münchenbuchsee, das Gelernte anwenden zu können und das Podest zu erreichen. Livia Schmidt 10.09.2020, 17.00 Uhr

Gigers Arbeit erfordert höchste Konzentration, wie hier beim Abmessen eines Metallteiles. Bild: Livia Schmidt

Ursprünglich hätten am vergangenen Mittwoch die Swiss Skills Championships in der Messehalle Bernexpo begonnen. Coronabedingt können diese nicht im gewohnten Rahmen durchgeführt werden. Die Berufsmeisterschaften, die alle zwei Jahre stattfinden, wurden dennoch nicht abgesagt: In den nächsten Monaten werden Wettbewerbe in 60 Berufen dezentral ausgetragen, unter anderem wird auch bei der Bühler AG in Uzwil Mitte November der Swiss Skills Event der Anlagen- und Apparatebauerinnen und -bauer über die Bühne gehen.

Fabian Giger ist bei der Bühler in Uzwil in der Ausbildung zum Polymechaniker und vertritt die Firma Ende September in Münchenbuchsee an den Swiss Skills. Der aus Riedt bei Erlen stammende Lernende hat in der Vorausscheidung den ersten Platz in der Disziplin CNC-Drehen belegt. Giger hat sich gefreut und ist mit seiner Leistung zufrieden gewesen, doch er weiss, dass es noch nicht viel über die eigentliche Meisterschaft aussagt.

«Die Qualifikation ist etwas ganz anderes als der Wettbewerb»

Fabian Giger zieht es in Betracht, ein Maschinenbaustudium zu absolvieren. Livia Schmidt

Abwechslungsreiche Lehre kann Ausdauer erfordern

Zurzeit ist Giger in seinem vierten und letzten Lehrjahr. Schon von klein auf war er am Beruf interessiert, da bereits sein Vater das Handwerk des Polymechanikers erlernte. Giger entschied sich in der zweiten Lehrhälfte für den Schwerpunkt «Teile mit CNC-Maschinen fertigen». Auf die Firma Bühler kam er zufällig durch ein Elterngespräch. Schliesslich absolvierte Giger eine Schnupperlehre in Uzwil – und es passte für ihn. Der Lernende entschied sich in der zweiten Lehrhälfte für die Schwerpunktausbildung «Teile mit CNC-Maschinen fertigen». Das Kürzel CNC steht für Computerized Numerical Control, ein elektronisches Verfahren zur Steuerung von Werkzeugmaschinen. Sein Arbeitsalltag besteht darin, an einem sogenannten CNC-Bearbeitungscenter komplexe Werkstücke zu programmieren und zu produzieren, die in Maschinen von Bühler eingebaut werden.

Seinen Beruf bezeichnet er als spannend und abwechslungsreich. Die Polymechanik erfordere nicht nur handwerkliches Geschick, sondern verlange auch Köpfchen, wenn es darum geht, den Vorgang zu planen und dabei die geeigneten Werkzeuge zu benutzen. Es könne durchaus herausfordernd sein, das Vorgehen klar festzulegen und die passende Ausstattung zu finden. Auch die Programmierung funktioniere nicht immer auf Anhieb. Doch komme es meist auf die unterschiedlichen Aufträge an: Nicht immer werde beim ersten Versuch die bestmögliche Lösung gefunden. Selbst wenn etwas nicht läuft und Giger an manchen Tagen weniger Motivation zeigt, müsse er dranbleiben:

«Ab und zu muss man einfach durchbeissen»

Damit bezieht der Lernende auch die Berufsfachschule mit ein. Abseits seiner Berufslehre ist Giger seit Jahren im Fussballverein tätig und spielt nebenher Gitarre. Während seiner Berufsausbildung hat er dadurch gelernt, sich die Zeit zwischen der Arbeit, der Berufsfachschule und seinen persönlichen Interessen besser einzuteilen.

Im nächsten Jahr schliesst Giger seine Ausbildung als Polymechaniker ab. Wie es in Zukunft weitergehen soll, hat er noch nicht entschieden. Einerseits würde sich Giger gerne in seinem Beruf vertiefen, um weitere Erfahrungen zu sammeln, anderseits könnte er sich vorstellen, ein Maschinenbaustudium zu absolvieren.

Wie seine Zukunft in Bezug auf die Swiss Skills verlaufen sollte, wusste Giger hingegen schon vor zwei Jahren. Damals nahm ein Lernender teil, der ihn mitbetreut hatte. Giger schaute zu und war von Anfang an am Wettbewerb interessiert. Er scherzte:

«In zwei Jahren werde ich an dieser Stelle stehen»

Gesagt, getan. Als sein Chef ihn fragte, ob er in diesem Jahr mitmachen wolle, hat Giger die Möglichkeit ergriffen und prompt den ersten Rang bei der Vorausscheidung belegt.

An den Swiss Skills Erfahrungen sammeln

Der richtige Wettbewerb erfordert eine Umstellung. Nur zwei Tage lang konnte Giger die Grundlagen der Maschine vor Wettbewerbsort erwerben, die restliche Vorbereitung erfolgt im gewohnten Umfeld. Immer wieder absolviert er Probeprüfungen und erhält dabei Unterstützung vom ehemaligen Lernenden. Dieser beliefert Giger mit hilfreichen Tipps – was er ändern oder besser machen könnte. Auch der Zeitdruck sei eine Herausforderung, die Giger mithilfe der Vorbereitung zu meistern versucht und deshalb die Prüfungen im schnellstmöglichen Tempo bewältigt. Trotz coronagerechter Anpassungen bleibt der Ablauf für die antretenden Polymechanikerinnen und -mechaniker der gleiche. An vier Tagen werden vier Prüfungen durchgeführt. Zu Beginn erhalten die Teilnehmenden einen Auftrag, den sie in der ersten Viertelstundedurchlesen und allfällige Fragen klären können. Darauf folgt die Programmierung, die ein bis zwei Stunden dauert. Schlussendlich wird die Maschine eingerichtet und das vorgegebene Werkstück angefertigt.

Gigers Ziel an den Swiss Skills Championships ist das Podest. Ausserdem ist es ihm wichtig, das Gelernte umsetzen zu können. Beim Event gehe es überwiegend darum, neue Erfahrungen zu sammeln und unter höchster Konzentration und Zeitdruck zu arbeiten. Er betont:

«Das ist wichtig für den Berufsalltag»

Indem er sich mit anderen Lernenden misst, seien die Swiss Skills zusätzlich eine Art Standortbestimmung, um herauszufinden, wo Giger momentan in seinem Beruf steht.

Es sei schade, dass der Grossevent in Bernexpo nicht stattfinden kann. Dennoch sieht Giger einen Vorteil im Austragungsort der Berner Lehrwerkstatt. Durch die kleinere Anzahl von Zuschauern könne er sich besser auf die Arbeit fokussieren. Und: Ob für ihn selbst oder die Firma – selbst im kleinen Rahmen sorgen die Swiss Skills für Werbung.