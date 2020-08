Mit diesen Geschützen hat niemand auf die Zürcher geschossen: Der grosse Irrtum um die Wiler Kanonen Nach der Klärung der Eigentumsverhältnisse zu zwei Kanonen muss ein Stück Wiler und Toggenburger Geschichte umgeschrieben werden. Gegen die Zürcher hat diese Kanonen niemand eingesetzt. Hans Suter 04.08.2020, 05.00 Uhr

Geklärt: Die zwei Kanonen gehören der Katholischen Kirchgemeinde Wil, wurden aber nie für kriegerische Zwecke eingesetzt. Bild: PD

So manch einer musste in der Vergangenheit im Wiler Ortsmuseum schmunzeln, wenn er erfuhr, dass die zwei ausgestellten Kanonen im Besitz der Katholischen Kirchgemeinde Wil sind (heute sind sie nicht mehr ausgestellt, aber gut geschützt im Fundus des Museums verwahrt). Was um Himmels Willen soll eine Kirchgemeinde mit Kanonen? Die Antwort schien einfach und einleuchtend zugleich: Die Kriegsgeräte dienten der Verteidigung der Stadt Wil vor den belagernden Zürchern im Jahr 1712.

Nur: Die Antwort ist falsch. Und wie sich weiter herausstellt, ist diese Erkenntnis nicht neu, sondern hat die Öffentlichkeit bislang nur nicht erreicht.

Klärung des Eigentums führte zu völlig neuen Erkenntnissen

Wie aber ist es dazu gekommen, die Geschichte um die Wiler Kanonen überhaupt zu hinterfragen? Mitte Januar 1998 wurde der Wiler Historiker und Stadtarchivar Werner Warth vom damaligen Ortsbürgerpräsidenten Alfred Lumpert beauftragt, in den Unterlagen des Stadtmuseums und im Ortsbürgerarchiv nach Dokumenten zu suchen, die Aufschluss über die Eigentumsverhältnisse der zwei Kanonen mit Geschützwagen geben können, die sich damals im Stadtmuseum im Hof zu Wil befanden. Grundsätzlich ging es dabei um die Frage, ob die Kanonen der Ortsbürgergemeinde oder der Katholischen Kirchgemeinde gehören.

Im 2. Villmergerkrieg nicht im Einsatz gewesen: Die Wiler Kanonen sind mehr als 100 Jahre weniger alt als lange Zeit angenommen. Bild: PD

Bis dahin wurden die zwei Kanonen als Reste der Wiler Verteidigung bei der Belagerung im 2. Villmergerkrieg von 1712 bezeichnet. Später seien sie dann zum «Böllerschiessen» bei der Fronleichnamsprozession benützt worden. «Da die Suche in den Unterlagen des Stadtmuseums nichts erbrachte und vorerst im Ortsbürgerarchiv auch keine entsprechenden Stellen gefunden wurden, dehnte ich meine Recherche mit dem Einverständnis von Kirchenverwaltungspräsident Josef Fässler auf das Archiv der Katholischen Kirchgemeinde Wil aus», sagt Warth. Der Zufall wollte es, dass dieses just zu jenem Zeitpunkt von ihm reorganisiert wurde. «Ich war deshalb mit den Beständen recht vertraut», erinnert er sich.

Entscheidende Dokumente bei der Kirchgemeinde gefunden

In den ältesten Aktenbeständen fand er tatsächlich einige Belege, die klar Aufschluss über die Herkunft und die Eigentumsverhältnisse bringen. «Dabei muss wohl die lieb gewordene Vorstellung, dass die Kanonen aus dem 1712er-Krieg stammen, leider revidiert werden», schrieb Werner Warth Ende 1998 in einem Brief an den Wiler Ortsbürgerrat. Ein Brief von Kirchenpfleger Seiler vom 13. November 1824 beschreibt nämlich den Ankauf der Kanonen im Jahr 1818 von einem Herrn Gubelmann in Konstanz, die Einträge in den jeweiligen Jahresrechnungen von 1818 bis 1820 belegen den Kauf und die weitere Ausrüstung. Zudem hält Warth fest:

«Die Frage des Eigentums wurde 1845 bereits einmal behandelt und zugunsten der Katholischen Kirchgemeinde abgeschlossen.»

Dazu passe auch das Schreiben der Politischen Gemeinde an den Kirchenverwaltungsrat von 1849, wo die Kanonen als Eigentum der Kirchgemeinde bezeichnet sind. Schliesslich sei eine Stelle aus dem Sitzungsprotokoll des Kirchenverwaltungsrates vom 4. Juli 1961 erwähnt, wo dem Gesuch des Ortsmuseums um Aufstellung der beiden Kanonen entsprochen wird, allerdings nur unter Beibehalt des Eigentums- und Verfügungsrechtes.

Gut erhalten: Der Geschützwagen mit der Nummer 1.

Damit sind zwei Dinge abschliessend geklärt: Erstens stammen die Kanonen nicht aus dem 2. Villmergerkrieg von 1712, sondern aus dem Jahr 1824, und zweitens gehören sie tatsächlich der Katholischen Kirchgemeinde. Bleibt die Frage, wozu die Kirche die zwei Kanonen angeschafft hat. «Zum Böllerschiessen bei Prozessionen», lautet die Antwort des Historikers.

Toggenburger Erbstreit führte zur Belagerung der Stadt Wil

Die Annahme, dass die zwei Kanonen aus dem 2. Villmergerkrieg stammen, war aber nicht einfach aus der Luft gegriffen und hätte durchaus wahr sein können, wie ein Blick in die Geschichte zeigt. 1436 starb der letzte Toggenburger Graf Friedrich VII. kinderlos und ohne Testament. Die Abtei und Wil verloren dadurch ihren Bundesgenossen, was damals sehr bedeutend für die Sicherheit war. Ein Jahr darauf schloss Abt Eglolf Blarer deshalb mit Schwyz ein Landrecht auf 20 Jahre. So wurden die Wiler, die Blarers Bündnis anerkannten, «uss und inwendig burger, landlüt ze schwytz». Im Alten Zürichkrieg, dem Streit um das Toggenburger Erbe zwischen Schwyz und Zürich, ergriffen die Wiler sodann Partei für ihren neuen Bundesgenossen Schwyz.

1440 erklärte Wil Zürich den Krieg, in welchem der Abt selber neutral blieb. «Mit Schwyz wählten das Gotteshaus und Wil den geschickteren und politisch klügeren Erbschleicher um die Hinterlassenschaft des Toggenburgers», heisst es dazu in der Schrift «Die Altstadt von Wil» von Benno Ruckstuhl aus dem Jahr 1998.